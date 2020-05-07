Скончался один из старейших священников Белорусской православной церкви

Освящение Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви)

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Старейший священнослужитель Минской епархии Белорусской православной церкви протоиерей Иоанн Хорошевич скончался в среду на 88-м году жизни, сообщил сайт Московского патриархата.

Хорошевич являлся настоятелем храма святой равноапостольной Марии Магдалины в Минске.

В патриархии отметили, что священник скончался "после тяжелой болезни", не уточнив подробностей. Некоторые Telegram-каналы ранее сообщили, что у Хорошевича был положительный тест на коронавирус.

"Отец Иоанн внес достойный вклад в возрождение церковной жизни в Беларуси. Его усилиями был открыт и восстановлен старинный Марии-Магдалининский храм города Минска, благоустроена приходская территория, создана дружная община, объединtнная любовью к Богу и ближним", - говорится в соболезновании патриаршего экзарха всея Беларуси, митрополита Минского и Заславского Павла.