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Религия и мировоззрение
2020-05-07T10:50
https://ria.ru/20200507/1571076946.html
Скончался один из старейших священников Белорусской православной церкви
https://cdn25.img.ria.ru/images/153069/49/1530694970_0:138:3154:1912_1036x0_80_0_0_6472ff5786e35544c783cb8aa562a66b.jpg
РИА Новости

Скончался один из старейших священников Белорусской православной церкви

10:50 07.05.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОсвящение Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви)
Освящение Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви)
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Старейший священнослужитель Минской епархии Белорусской православной церкви протоиерей Иоанн Хорошевич скончался в среду на 88-м году жизни, сообщил сайт Московского патриархата.
Хорошевич являлся настоятелем храма святой равноапостольной Марии Магдалины в Минске.
В патриархии отметили, что священник скончался "после тяжелой болезни", не уточнив подробностей. Некоторые Telegram-каналы ранее сообщили, что у Хорошевича был положительный тест на коронавирус.
"Отец Иоанн внес достойный вклад в возрождение церковной жизни в Беларуси. Его усилиями был открыт и восстановлен старинный Марии-Магдалининский храм города Минска, благоустроена приходская территория, создана дружная община, объединtнная любовью к Богу и ближним", - говорится в соболезновании патриаршего экзарха всея Беларуси, митрополита Минского и Заславского Павла.
В последние годы протоиерей Иоанн Хорошевич был ответственным за духовное попечение о часовне в честь иконы Божией Матери "Знамение" на братском кладбище воинов Первой мировой войны в Минске. Также он был членом церковного суда Белорусской православной церкви. В этом году Хорошевич был удостоен премии президента Белоруссии "За духовное возрождение".
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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