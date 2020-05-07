В России за сутки 2476 человек выздоровели от коронавируса

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. За сутки от COVID-19 в РФ выздоровели 2476 человека, всего выписаны 23 803, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
"За последние сутки выписано – 2476 человек... выписано за весь период – 23 803", - говорится в сообщении.
В частности, 769 человек выписаны за сутки в Москве, 158 в Подмосковье, 85 в Волгоградской области, 83 в Северной Осетии, 71 в Нижегородской области, 70 в Воронежской области
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф