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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T10:48
https://ria.ru/20200507/1571076718.html
В России за сутки 2476 человек выздоровели от коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570023927_0:268:3086:2004_1036x0_80_0_0_1f1a91b26b9744c26980b913b2229602.jpg
РИА Новости

В России за сутки 2476 человек выздоровели от коронавируса

10:48 07.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. За сутки от COVID-19 в РФ выздоровели 2476 человека, всего выписаны 23 803, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
"За последние сутки выписано – 2476 человек... выписано за весь период – 23 803", - говорится в сообщении.
В частности, 769 человек выписаны за сутки в Москве, 158 в Подмосковье, 85 в Волгоградской области, 83 в Северной Осетии, 71 в Нижегородской области, 70 в Воронежской области
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
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