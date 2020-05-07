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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T10:42
https://ria.ru/20200507/1571075942.html
В Крыму подтвердили смерть пациента с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836796_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_85db5d93b21cb5808fbb681e2c7709cb.jpg
РИА Новости

В Крыму подтвердили смерть пациента с COVID-19

10:42 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Первый случай смерти в Крыму от коронавируса подтвержден официально, сообщила вице-премьер республики Елена Романовская.
Ранее власти региона сообщили о смерти пожилой женщины, госпитализированной 30 апреля. Она находилась на ИВЛ в Сакской районной больнице. Предварительный диагноз - "правосторонняя пневмония" плюс сопутствующие заболевания: сахарный диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца, ожирение, гипотоническая болезнь.
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"Что касается умершей женщины в Сакской больнице, официально подтвержден комиссией диагноз – смерть от коронавирусной инфекции. Это первый случай смерти (в республике) от COVID-19", - сказала Романовская в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса.
Ранее в республике не было зафиксировано смертей пациентов с диагнозом "новая коронавирусная инфекция". В Севастополе от коронавируса скончались два человека.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика КрымСевастопольОбщество
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