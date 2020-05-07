В Крыму подтвердили смерть пациента с COVID-19

"Что касается умершей женщины в Сакской больнице, официально подтвержден комиссией диагноз – смерть от коронавирусной инфекции. Это первый случай смерти (в республике) от COVID-19", - сказала Романовская в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса.