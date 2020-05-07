СК сообщил подробности дела красноярского бизнесмена Анатолия Быкова

Его задержали сегодня утром по делу об убийстве двух жителей Красноярска — Кирилла Войтенко и Александра Наумова , которые входили в его преступную группировку, уточнили в ведомстве.

По данным следователей, 26 лет назад у 23-летнего Наумова произошел конфликт с Быковым из-за несправедливого, по его мнению, распределения доходов. Вскоре перед машиной, в которой находился Быков, прогремел взрыв. Бизнесмен решил, что это сделал Наумов вместе с Войтенко, и решил их убить.

Организацией занялся знакомый Быкова — Владимир Татаренков и члены его банды. Некоторое время за жертвами следили, а 24 июля 1994 года, когда Наумов и Войтенко ехали в автомобиле по Свердловскому району, Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли их из автомата и пистолета.

Как отметили в СК, Бакурова уже приговорили к пожизненному сроку, а Татаренкова, который и сообщил правоохранительным органам, что за организацией убийства стоит Быков, — к 13 годам лишения свободы.

Дело Анатолия Быкова

Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода , активно занимался политикой, избирался депутатом краевого Законодательного собрания.

В октябре 2000 года его арестовали, он пробыл в заключении до июня 2002-го. Мещанский районный суд Москвы признал бизнесмена виновным в организации покушения на убийство, а также в незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к шести с половиной годам условно. Спустя два года Верховный суд по просьбе Быкова принял решение о пересмотре дела. Формулировку обвинительного заключения изменили: его признали виновным в подстрекательстве к совершению преступления, однако наказание осталось прежним.

В 2005 году суд Октябрьского района Красноярска снял с Быкова условный срок и погасил судимость, поскольку он отбыл половину срока без нарушений, а также вел широкую благотворительную деятельность.

В 2009-м Страсбургский суд удовлетворил иск Быкова, обвинявшего Россию в незаконном использовании в судебном процессе против него данных, полученных в результате спецоперации.

Летом 2016-го Быков подал заявку на участие в выборах в красноярский парламент, но избирком отказал регистрировать его кандидатуру из-за судимости. При этом партию " Патриоты России ", которую Быков возглавлял, зарегистрировали, а его самого исключили из списка.