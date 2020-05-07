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2020-05-07T12:13
https://ria.ru/20200507/1571075644.html
СК сообщил подробности дела красноярского бизнесмена Анатолия Быкова
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РИА Новости

СК сообщил подробности дела красноярского бизнесмена Анатолия Быкова

10:39 07.05.2020 (обновлено: 12:13 07.05.2020)
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкЗадержание бизнесмена Анатолия Быкова в Красноярске
Задержание бизнесмена Анатолия Быкова в Красноярске
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Экс-депутата красноярского Заксобрания, бизнесмена и политика Анатолия Быкова подозревают в организации двойного убийства в 1994 году, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Его задержали сегодня утром по делу об убийстве двух жителей Красноярска — Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые входили в его преступную группировку, уточнили в ведомстве.
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По данным следователей, 26 лет назад у 23-летнего Наумова произошел конфликт с Быковым из-за несправедливого, по его мнению, распределения доходов. Вскоре перед машиной, в которой находился Быков, прогремел взрыв. Бизнесмен решил, что это сделал Наумов вместе с Войтенко, и решил их убить.
Организацией занялся знакомый Быкова — Владимир Татаренков и члены его банды. Некоторое время за жертвами следили, а 24 июля 1994 года, когда Наумов и Войтенко ехали в автомобиле по Свердловскому району, Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли их из автомата и пистолета.
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Как отметили в СК, Бакурова уже приговорили к пожизненному сроку, а Татаренкова, который и сообщил правоохранительным органам, что за организацией убийства стоит Быков, — к 13 годам лишения свободы.

Дело Анатолия Быкова

Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом краевого Законодательного собрания.
В октябре 2000 года его арестовали, он пробыл в заключении до июня 2002-го. Мещанский районный суд Москвы признал бизнесмена виновным в организации покушения на убийство, а также в незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к шести с половиной годам условно. Спустя два года Верховный суд по просьбе Быкова принял решение о пересмотре дела. Формулировку обвинительного заключения изменили: его признали виновным в подстрекательстве к совершению преступления, однако наказание осталось прежним.
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В 2005 году суд Октябрьского района Красноярска снял с Быкова условный срок и погасил судимость, поскольку он отбыл половину срока без нарушений, а также вел широкую благотворительную деятельность.
В 2009-м Страсбургский суд удовлетворил иск Быкова, обвинявшего Россию в незаконном использовании в судебном процессе против него данных, полученных в результате спецоперации.
Летом 2016-го Быков подал заявку на участие в выборах в красноярский парламент, но избирком отказал регистрировать его кандидатуру из-за судимости. При этом партию "Патриоты России", которую Быков возглавлял, зарегистрировали, а его самого исключили из списка.
В начале этого года СМИ писали о Быкове в связи со скандалом вокруг его бывшего помощника Алексея Талюка, арестованного по делу о мошенничестве, а также фигуранта уголовного дала с наездом на авто на корреспондента федерального канала Павла Брыкина.
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Светлана ПетренкоАлександр НаумовЗадержание Анатолия БыковаАнатолий БыковСледственный комитет России (СК РФ)КрасноярскПроисшествия
Популярные комментарии
все эти нувориши с 90-х по локоть в крови
7 мая, 11:16
Сергей Цибров
7210004
Уж простите, но лицо явно не губернатора... Такое ощущение, что человек лет 5 в тюрьме сидел. А вообще, давно пора ввести за практику проводить психологические экспертизы, физиогномические, тестирование на полиграфе при приеме на работу в качестве госслужащего. Т.к. многие идут в депутаты ради неприкосновенности. Так же словосочетание - бизнесмен, депутат, политик... Это уже не чиновник, а тот, кто пытается для получения преференций в своем бизнесе или бизнесе знакомых-партнеров идти в чиновники. Гнать взашей.
7 мая, 11:42
ooleg
3101005
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