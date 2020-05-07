Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
2020-05-07T10:39
https://ria.ru/20200507/1571075421.html
Власти Адыгеи разработают план выхода из режима самоизоляции
https://cdn22.img.ria.ru/images/150114/74/1501147411_0:283:3072:2011_1036x0_80_0_0_25d5312695c4a1518c3fff9ba7b964e6.jpg
РИА Новости

Власти Адыгеи разработают план выхода из режима самоизоляции

10:39 07.05.2020
345
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк Майкоп
 Майкоп
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Майкоп. Архивное фото
КРАСНОДАР, 7 мая - РИА Новости. Власти Адыгеи разработают план поэтапного выхода региона из режима самоизоляции и запуска экономики после 11 мая, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
В среду президент РФ Владимир Путин провел очередное совещание с кабмином и губернаторами по вопросам оказания поддержки отраслям экономики и социальной сферы в условиях пандемии COVID-19. Глава государства указал ключевые направления, по которым должна оказываться помощь населению и бизнесу, а также заслушал доклады о реализации этих мер. Также Путин предложил каждому из регионов самостоятельно разработать планы по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением новой инфекции.
Акция памяти Георгиевская ленточка
23 апреля, 19:26Республика Адыгея
Власти Адыгеи произведут выплаты ветеранам ко Дню Победы
По итогам совещания Кумпилов отметил, что в регионе предприняты шаги по возобновлению работы предприятий в приоритетных отраслях экономики и сельского хозяйства, вместе с тем увеличение количества таких предприятий возможно только при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, принимаемых стандартов работы, отмечается релизе.
"Безусловно, развитие экономики региона – одно из важных направлений работы, однако при этом нельзя допустить ухудшения эпидситуации. Наши действия должны быть поэтапными и чётко выверенными. По поручению президента России Владимира Путина будет разработан план мероприятий по постепенному запуску экономики с учётом данных приоритетов после 11 мая", – цитирует главу Адыгеи его пресс-служба.
По данным республиканских властей, в регионе реализуются все федеральные меры господдержки бизнеса в наиболее пострадавших отраслях, а также комплекс региональных мер, в том числе: снижение налоговых ставок на текущий год, микрозаймы под 1% годовых, реструктуризация по предоставленным кредитам на шесть месяцев; отсрочка либо освобождение от арендной платы, льготы по транспортному налогу и налогу на имущество, нулевая ставка при применении упрощенной и патентной систем налогообложения для предпринимателей отдельных категорий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
100000
Обсудить 0
Республика АдыгеяКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Мурат КумпиловВладимир ПутинРеспублика Адыгея
Рекомендуем
Девушка во время самоизоляции дома
В Москве будут штрафовать за нарушение масочного режима на рабочих местах
Автомобили на трассе Майкоп-Краснодар в Республике Адыгея
Власти Адыгеи планируют досрочно выполнить план по "дорожному" проекту
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Изготовление медицинских масок
В производстве масок и костюмов в Ивановской области заняты 35 фабрик
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Вывеска у входа в здание посольства Чехии на улице Юлиуса Фучика в Москве
Чехия усилит безопасность дипломатов в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии инфекционного центра в Новой Москве
Собянин объявил о сохранении режима самоизоляции в Москве после 12 мая
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Москва направит 7,3 млрд рублей на строительство нового технопарка
Автомобиль Следственного комитета РФ
В подмосковном лесу нашли скелет человека, умершего около года назад
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Врач "красной зоны" назвал самую "страшную" особенность COVID-19
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Эксперт объяснил рост числа заболевших COVID-19 в России
Врач скорой помощи возле больницы
На Ямале рассказали о новых случаях коронавируса
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции
Сейсмограф
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
Лента новостейМолния