Власти Адыгеи разработают план выхода из режима самоизоляции

По итогам совещания Кумпилов отметил, что в регионе предприняты шаги по возобновлению работы предприятий в приоритетных отраслях экономики и сельского хозяйства, вместе с тем увеличение количества таких предприятий возможно только при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, принимаемых стандартов работы, отмечается релизе.

"Безусловно, развитие экономики региона – одно из важных направлений работы, однако при этом нельзя допустить ухудшения эпидситуации. Наши действия должны быть поэтапными и чётко выверенными. По поручению президента России Владимира Путина будет разработан план мероприятий по постепенному запуску экономики с учётом данных приоритетов после 11 мая", – цитирует главу Адыгеи его пресс-служба.

По данным республиканских властей, в регионе реализуются все федеральные меры господдержки бизнеса в наиболее пострадавших отраслях, а также комплекс региональных мер, в том числе: снижение налоговых ставок на текущий год, микрозаймы под 1% годовых, реструктуризация по предоставленным кредитам на шесть месяцев; отсрочка либо освобождение от арендной платы, льготы по транспортному налогу и налогу на имущество, нулевая ставка при применении упрощенной и патентной систем налогообложения для предпринимателей отдельных категорий.