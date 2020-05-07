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Туризм
2020-05-07T11:51
https://ria.ru/20200507/1571075068.html
В Ростуризме рассказали, сколько сотрудников отрасли остались без работы
https://cdn24.img.ria.ru/images/148999/55/1489995523_0:176:3017:1873_1036x0_80_0_0_223466107540c5316c627cab3a2cbf3a.jpg
РИА Новости

В Ростуризме рассказали, сколько сотрудников отрасли остались без работы

11:51 07.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы у главного иконостаса и царских врат в Исаакиевском соборе
Туристы у главного иконостаса и царских врат в Исаакиевском соборе
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Порядка семи миллионов работников индустрии туризма, сферы гостеприимства и смежных с ними отраслей из-за коронавируса сейчас вынуждены сидеть без работы, сообщила в телевизионном интервью руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Она напомнила, что туризм, являясь мощным мультипликатором рабочих мест, вносит десятипроцентный вклад в мировую занятость. Это значит, что каждое десятое рабочее место создается в сфере туризма и в индустрии гостеприимства в целом.
"Россия не входит в десятку наиболее мощных с точки зрения развития туризма стран, у нас процент вклада в занятость чуть ниже среднемирового, но он достаточно большой. Где-то в районе пяти процентов. Минимум 2,5 миллиона рабочих мест отрасль туризма генерит впрямую, только 1,6 миллиона человек работает в гостиничной индустрии", — прокомментировала ситуацию Догузова.
Глава Ростуризма отметила, что в высокий летний сезон количество рабочих мест увеличивается в 1,5-2 раза. То есть 4,5-5 миллионов человек в России с мая по сентябрь задействованы в индустрии гостеприимства и в туризме.
"В целом, если смотреть по мультипликаторам, с точки зрения влияния отрасли на другие экономики, которые автоматически задействуются, если есть туристы, то речь может идти о семи миллионах рабочих мест", — уточнила она.
Таким образом, по словам Догузовой, сегодня все эти люди "находятся в отпусках и сидят по домам".
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ТуризмЗарина ДогузоваТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
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