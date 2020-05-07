В Ростуризме рассказали, сколько сотрудников отрасли остались без работы

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Порядка семи миллионов работников индустрии туризма, сферы гостеприимства и смежных с ними отраслей из-за коронавируса сейчас вынуждены сидеть без работы, сообщила в телевизионном интервью руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Она напомнила, что туризм, являясь мощным мультипликатором рабочих мест, вносит десятипроцентный вклад в мировую занятость. Это значит, что каждое десятое рабочее место создается в сфере туризма и в индустрии гостеприимства в целом.

"Россия не входит в десятку наиболее мощных с точки зрения развития туризма стран, у нас процент вклада в занятость чуть ниже среднемирового, но он достаточно большой. Где-то в районе пяти процентов. Минимум 2,5 миллиона рабочих мест отрасль туризма генерит впрямую, только 1,6 миллиона человек работает в гостиничной индустрии", — прокомментировала ситуацию Догузова.

Глава Ростуризма отметила, что в высокий летний сезон количество рабочих мест увеличивается в 1,5-2 раза. То есть 4,5-5 миллионов человек в России с мая по сентябрь задействованы в индустрии гостеприимства и в туризме.

"В целом, если смотреть по мультипликаторам, с точки зрения влияния отрасли на другие экономики, которые автоматически задействуются, если есть туристы, то речь может идти о семи миллионах рабочих мест", — уточнила она.