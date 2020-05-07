ЦБ предупредил об активизации нелегальных форекс-дилеров и кредиторов

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Банк России фиксирует рост активности нелегальных форекс-дилеров и кредиторов, которые предлагают свои услуги на фоне ограничительных мер по борьбе с пандемией и высокой волатильности финансовых рынков, следует из релиза регулятора.

"Банк России фиксирует рост активности нелегальных форекс-дилеров, которые рекламируют в интернете свои услуги на фоне ограничительных мер по борьбе с пандемией и высокой волатильности финансовых рынков", - говорится в сообщении.

По данным регулятора, нередко эти компании зарегистрированы за рубежом и работают с иностранных интернет-площадок. Потребители, доверившие средства подобным форекс-дилерам, практически всегда теряют деньги, отмечает ЦБ

"Активизировались также нелегальные кредиторы. Пользуясь тем, что у многих людей снизились доходы, мошенники обзванивают потенциальных "клиентов" и предлагают им "деньги в кредит без справок и поручительств"", - предупреждает регулятор.

В первом квартале текущего года Банк России выявил 369 организаций, которые нелегально предлагали услуги на финансовом рынке, в том числе 37 финансовых пирамид, 254 "черных" кредитора и 53 нелегальных форекс-дилера и других.

"Как и раньше, увеличилось количество сайтов и платформ, предлагающих заработок, основанный на операциях с криптовалютами и предоставлении всех видов услуг на рынке криптовалют", - отметил также ЦБ.