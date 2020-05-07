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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T10:29
https://ria.ru/20200507/1571073933.html
В Сингапуре за сутки подтвердили 741 случай коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570098119_0:102:3278:1946_1036x0_80_0_0_6ad0e6075ac2e867755ac710c95c5c05.jpg
РИА Новости

В Сингапуре за сутки подтвердили 741 случай коронавируса

10:29 07.05.2020
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© REUTERS / Edgar SuСкорая помощь в Сингапуре
Скорая помощь в Сингапуре
© REUTERS / Edgar Su
Скорая помощь в Сингапуре
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Сингапуре за сутки увеличилось на 741, сообщает министерство здравоохранения страны.
"По состоянию на 7 мая 2020 года 12.00 (07.00 мск) министерство здравоохранения предварительно подтвердило дополнительный 741 случай заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в отчете на сайте минздрава.
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Учитывая новые данные, число зараженных за все время в Сингапуре достигло 20 930. Более 20 человек скончались.
Большинство новых зараженных являются иностранными рабочими, проживающими в общежитиях.
Власти Сингапура с 5 мая решили возобновить работу некоторых предприятий. Открываются центры традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрыты.
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