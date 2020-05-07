В Сингапуре за сутки подтвердили 741 случай коронавируса

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Количество подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Сингапуре за сутки увеличилось на 741, сообщает министерство здравоохранения страны.

"По состоянию на 7 мая 2020 года 12.00 (07.00 мск) министерство здравоохранения предварительно подтвердило дополнительный 741 случай заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в отчете на сайте минздрава.

Учитывая новые данные, число зараженных за все время в Сингапуре достигло 20 930. Более 20 человек скончались.

Большинство новых зараженных являются иностранными рабочими, проживающими в общежитиях.

Власти Сингапура с 5 мая решили возобновить работу некоторых предприятий. Открываются центры традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрыты.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.