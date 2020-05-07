В Подмосковье еще 47 пациентов вылечились от коронавируса

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Еще 47 пациентов с коронавирусом выздоровели в Московской области, в настоящее время врачи вылечили уже 658 человек в регионе, сообщается в Telegram-канале оперштаба по ситуации с коронавирусом в Подмосковье.
"Еще 47 больных коронавирусом вылечились в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов на коронавирусную инфекцию. Всего врачи в Московской области вылечили от коронавируса 658 человек", - говорится в сообщении.
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