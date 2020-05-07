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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T10:27
https://ria.ru/20200507/1571073641.html
В Подмосковье еще 47 пациентов вылечились от коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_299:376:2835:1803_1036x0_80_0_0_58ed5255d2e7ced085002b51dc598dfd.jpg
РИА Новости

В Подмосковье еще 47 пациентов вылечились от коронавируса

10:27 07.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Еще 47 пациентов с коронавирусом выздоровели в Московской области, в настоящее время врачи вылечили уже 658 человек в регионе, сообщается в Telegram-канале оперштаба по ситуации с коронавирусом в Подмосковье.
"Еще 47 больных коронавирусом вылечились в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов на коронавирусную инфекцию. Всего врачи в Московской области вылечили от коронавируса 658 человек", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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