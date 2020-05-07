В Тамбовской области число случаев коронавируса превысило тысячу

ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тамбовской области за сутки выросло на 75, общее число заболевших достигло 1046, сообщила администрация региона.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 1046 (163 из них выздоровели: 97 выписаны из стационара, 66 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, два летальных исхода)", - говорится в сообщении.
По данным обладминистрации, за сутки подтверждены 75 новых случаев заболевания.
"Из них: 30 мужчин, 38 женщин, 7 детей (девочки 13, 14 лет, мальчики 10, 13, 14 и двое по 16 лет). Возраст взрослых от 18 до 91 года. 11 прибыли из других регионов, 64 контактных с приехавшими из других регионов. Все пациенты чувствуют себя удовлетворительно", - говорится в сообщении.
На данный момент госпитализированы 357 человек, у 207 диагноз подтвержден, 53 - с подозрением, у 21 - отрицательный диагноз, а у 76 анализы в работе, из госпитализированных у 180 человек пневмония.
"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 2076 (из них подтверждённых случаев - 674, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 3 277. Выписано из больниц – 216. Всего обследованных лиц - 5926", - сообщает администрация региона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф