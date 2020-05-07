В Тамбовской области число случаев коронавируса превысило тысячу

"Из них: 30 мужчин, 38 женщин, 7 детей (девочки 13, 14 лет, мальчики 10, 13, 14 и двое по 16 лет). Возраст взрослых от 18 до 91 года. 11 прибыли из других регионов, 64 контактных с приехавшими из других регионов. Все пациенты чувствуют себя удовлетворительно", - говорится в сообщении.