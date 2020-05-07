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2020-05-07T10:52
https://ria.ru/20200507/1571072816.html
Акционеры "Альфа-групп" попросили X5 отложить выплату их дивидендов
https://cdn25.img.ria.ru/images/155954/96/1559549686_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7ffc9ea6dd914b012e112dccabf6335b.jpg
РИА Новости

Акционеры "Альфа-групп" попросили X5 отложить выплату их дивидендов

10:18 07.05.2020 (обновлено: 10:52 07.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Акционеры "Альфа-групп" попросили менеджмент X5 Retail Group отложить выплату причитающихся им дивидендов компании по итогам 2019 года - при этом они поддержали предложение о дивидендных выплатах всем остальным акционерам ритейлера, следует из письма, которое главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в четверг в своём Telegram-канале.
X5 Retail Group - крупнейший российский ритейлер, управляет сетями "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Карусель". Основным акционером X5 (47,86% акций) является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-групп". Наблюдательный совет X5 в марте рекомендовал выплатить по итогам 2019 года дивиденды в размере 30 миллиардов рублей (110,47 рубля на GDR), этот вопрос будет рассматриваться на ежегодном собрании акционеров 12 мая.
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"Мы, акционеры "Альфа-групп", приняли решение просить менеджмент X5 Retail Group отложить выплату причитающейся нам суммы дивидендов за 2019 год с целью гарантировать максимальную финансовую устойчивость и стабильность работы компании в предстоящий период", - говорится в письме. В целом его авторы поддерживают предложение наблюдательного совета о выплате дивидендов.
"Мы уполномочиваем менеджмент компании самостоятельно принять решение о возможности и целесообразности выплаты наших дивидендов только тогда, когда и если выплата такой значительной суммы ни в какой степени не скажется на финансовой устойчивости и надежности работы X5 Retail Group", - добавляется в документе. Исходя из доли CTF Holdings S.A. в ритейлере и размера предлагаемых дивидендов, объем выплат, приходящихся на "Альфа-групп", может составить порядка 14,4 миллиарда рублей.
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По мнению авторов письма, выплата дивидендов для акционеров компании является крайне необходимой, учитывая ситуацию в мировой экономике. В обращении указывается, что акционеры ритейлера - тысячи физических и юридических лиц - серьезно страдают от сложных экономических обстоятельств и вправе рассчитывать на получение разумно обоснованных выплат в текущей ситуации.
"В то же время, мы, как крупнейший акционер компании, несем особую ответственность за стабильность и бесперебойность работы структуры. X5 Retail Group - самый крупный и самый важный участник продовольственного рынка России, безусловный лидер российского ритейла. Наш долг как ответственных акционеров - обеспечить максимально комфортные условия для эффективной и ритмичной работы компании, ежедневно обеспечивающей десятки миллионов граждан России продуктами питания", - говорится в письме.
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РоссияАльфа-ГруппX5 Retail GroupНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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