В Пермском крае умер восемнадцатый пациент с COVID-19

"За последние сутки зафиксирована одна смерть, связанная с COVID-19, у пациента в возрасте 69 лет было сопутствующее тяжелое онкологическое заболевание, которое стало основной причиной летального исхода", - говорится в сообщении.

По данным краевого минздрава на утро 7 мая, всего в регионе 673 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 273 пациента, 18 скончались, на домашнем карантине остаются более 1,3 тысячи человек, у 37 из них подозревается COVID-19.