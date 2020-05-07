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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T10:18
https://ria.ru/20200507/1571072766.html
В Пермском крае умер восемнадцатый пациент с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570982465_0:183:2984:1861_1036x0_80_0_0_781cc15f49dfdf110a32fdfa5b020028.jpg
РИА Новости

В Пермском крае умер восемнадцатый пациент с COVID-19

10:18 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Медицинский сотрудник национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 7 мая - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Пермском крае, мужчина страдал от онкологического заболевания, общее количество умерших с выявленным COVID-19 достигло 18, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За последние сутки зафиксирована одна смерть, связанная с COVID-19, у пациента в возрасте 69 лет было сопутствующее тяжелое онкологическое заболевание, которое стало основной причиной летального исхода", - говорится в сообщении.
По данным краевого минздрава на утро 7 мая, всего в регионе 673 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 273 пациента, 18 скончались, на домашнем карантине остаются более 1,3 тысячи человек, у 37 из них подозревается COVID-19.
За сутки в лабораториях Пермского края проведено 1337 исследований на коронавирусную инфекцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пермский крайПроисшествия
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