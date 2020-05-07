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Камчатский край
Камчатский край
2020-05-07T10:32
https://ria.ru/20200507/1571072678.html
Власти Камчатки утвердили комплексный план поддержки туротрасли
https://cdn21.img.ria.ru/images/156276/91/1562769151_67:431:2767:1950_1036x0_80_0_0_e8fa18f38b766d8f2f18fabab78e07f7.jpg
РИА Новости

Власти Камчатки утвердили комплексный план поддержки туротрасли

10:18 07.05.2020 (обновлено: 10:32 07.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Республики Саха Владимир Солодов
Председатель правительства Республики Саха Владимир Солодов
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 мая - РИА Новости. Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов утвердил комплексный план поддержки туристской отрасли Камчатки, наиболее сильно пострадавшей из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба главы региона.
Отмечается, что дополнительные меры государственной поддержки были разработаны с учетом предложений отраслевой общественности.
"Туризм – одна из ключевых отраслей экономики на Камчатке, и сейчас именно эта сфера экономики региона находится в наиболее сложных условиях. Для того чтобы поддержать туризм, мы разработали дополнительный комплекс региональных мер поддержки. Он направлен на поддержку гостиниц, пунктов общественного питания, судовладельцев, которые организуют морские прогулки, и туркомпаний. В ближайшее время мы направим на эти цели более 40 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба Солодова.
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По данным властей, в ближайшее время дополнительные средства будут направлены на организацию региональными туроператорами социальных туров для отдельных категорий граждан. Компаниям будет возмещено до 90% фактически понесенных затрат.
"Кроме того, по просьбе туроператоров мы внесли изменения в порядок проведения социальных туров и теперь сможем авансировать их. Это поможет поддержать компании сейчас в наиболее сложный период и частично заместить сократившийся в этом году туристский поток", - рассказала руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена Стратонова.
Также, по её словам, в ближайшее время через краевые министерство инвестиций и фонд поддержки малого и среднего бизнеса будут выделены субсидии для организаций, работающих в сфере туризма и смежных отраслях. Представители сферы общественного питания смогут получить компенсацию затрат, связанных с переходом на доставку готовых блюд в период ограничительных мероприятий, туроператоры и турагенты – затрат, связанных с уплатой арендных платежей, коммунальных услуг и прочих обязательных платежей в период вынужденного простоя.
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В рамках реализации комплексного плана поддержки также планируется провести образовательные дистанционные онлайн-курсы для представителей туристической отрасли и маркетинговую кампанию, направленную на расширение осеннего и зимнего туристского сезонов в 2020 году.
Ранее власти региона уже освободили на год от имущественного налога гостиничные предприятия и предприятия общественного питания, а от транспортного налога — предприятия туристской отрасли, а также снизили налоговую ставку для предпринимателей, применяющих упрощённую систему налогообложения.
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Камчатский крайТуризмНовости - ТуризмКамчатский крайВладимир Солодов
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