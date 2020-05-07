В Армении число случаев коронавируса выросло до 2884

ЕРЕВАН, 7 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 102 и достигло 2884, еще два человека скончались, сообщается в четверг на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава.
В среду власти республики сообщали о 2782 подтвержденных случаях коронавируса и 40 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.
"В Армении подтверждены 2884 случая коронавируса. Излечились 1185 пациентов. Скончались 42 человека", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 1648 пациентов, проведено более 28 тысяч тестов, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф