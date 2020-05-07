Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T10:15
https://ria.ru/20200507/1571072454.html
В Армении число случаев коронавируса выросло до 2884
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569197619_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_a4a1aefd734afed8910ece03596025cd.jpg
РИА Новости

В Армении число случаев коронавируса выросло до 2884

10:15 07.05.2020
1095
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкСитуация в Армении в связи с коронавирусом
Ситуация в Армении в связи с коронавирусом
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
Ситуация в Армении в связи с коронавирусом. Архивное фото
ЕРЕВАН, 7 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 102 и достигло 2884, еще два человека скончались, сообщается в четверг на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава.
В среду власти республики сообщали о 2782 подтвержденных случаях коронавируса и 40 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
6 мая, 17:41Распространение нового коронавируса
Суперкомпьютер определил наиболее эффективные препараты против COVID-19
"В Армении подтверждены 2884 случая коронавируса. Излечились 1185 пациентов. Скончались 42 человека", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 1648 пациентов, проведено более 28 тысяч тестов, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
100100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАрменияВ мире
Рекомендуем
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
В Армении число случаев коронавируса выросло до 2782
Мужчина в деловом костюме
Самоизоляция в Армении: тайные визиты к любовнице
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
В Армении число случаев коронавируса выросло до 2619
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
В Грузии число случаев коронавируса выросло до 615
Баку
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 2204
Ситуация в Армении в связи с коронавирусом
В Ереване 12 сотрудников скорой помощи заразились коронавирусом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудил с главой МИД Армении борьбу с коронавирусом
Скорая помощь
В Иране выявили 1485 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Сотрудник аппарата парламента Армении заразился коронавирусом
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 2127
Сотрудник правоохранительных органов в защитной маске в Ереване
В Ереване возбудили дело после гибели мужчины и двух детей
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Палаты медицинского стационара
В Москве еще 769 пациентов вылечились от коронавируса
Вид на Тбилиси, Грузия
Грузия откроет границы для иностранных туристов
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Число случаев коронавируса в Карабахе достигло 10
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
Лента новостейМолния