Россия призвала не допустить развития силового сценария в Венесуэле

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Москва призывает не допустить развития силового сценария в Венесуэле в связи с последними событиями в этой стране, заявил РИА Новости посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
Ранее глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство. По данным МВД, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель учредительного собрания Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных. Мадуро сообщил, что среди задержанных участников вооруженного морского нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента.
Российский дипломат напомнил, что накануне в Каракасе состоялась специальная пресс-конференция Мадуро в онлайн-формате, "посвященная успешным действиям венесуэльских силовых структур по пресечению недавних диверсионных вылазок наемников, среди которых были двое граждан США". Как отметил Мелик-Багдасаров, Мадуро "наглядно и аргументированно, оперируя многочисленными фактами, в том числе видеодоказательствами, дал оценки произошедшему".
"Важно, особенно сейчас, когда общемировая беда, пандемия нового коронавируса, наглядно показала, кто чего стоит из так называемых влиятельных международных игроков, не допустить развития ситуации в Венесуэле по силовому сценарию. Решительно противостоять пропагандируемому Вашингтоном тезису обо "всех опциях". Это действительно крайне опасное заблуждение. Фетиш вседозволенности стоил жизни десяткам миллионов людей в недавнем историческом прошлом. Мы все и всегда должны помнить об этом. И не стесняясь напоминать забывчивым, особенно в эти дни, накануне 75-й годовщины Великой Победы!" - заявил дипломат.
США с января 2019 года не признают Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом. Дипломатического присутствия в Венесуэле у Вашингтона нет. В конце марта минюст США обвинил Мадуро и еще 15 членов руководства страны в причастности к наркоторговле и отмывании денег. 1 апреля американские военные, а также подразделения Береговой охраны и Управления по борьбе с наркотиками США начали крупномасштабную антинаркотическую операцию в Карибском бассейне, одной из целей которой в Вашингтоне назвали противодействие незаконному оборону наркотиков со стороны правительства Мадуро.
Мадуро отверг обвинения правительства США в наркоторговле, подчеркнув, что Венесуэла удерживает рекорд по борьбе с незаконным оборотом наркотиков уже 15 лет.