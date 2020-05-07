Россия призвала не допустить развития силового сценария в Венесуэле

"Важно, особенно сейчас, когда общемировая беда, пандемия нового коронавируса, наглядно показала, кто чего стоит из так называемых влиятельных международных игроков, не допустить развития ситуации в Венесуэле по силовому сценарию. Решительно противостоять пропагандируемому Вашингтоном тезису обо "всех опциях". Это действительно крайне опасное заблуждение. Фетиш вседозволенности стоил жизни десяткам миллионов людей в недавнем историческом прошлом. Мы все и всегда должны помнить об этом. И не стесняясь напоминать забывчивым, особенно в эти дни, накануне 75-й годовщины Великой Победы!" - заявил дипломат.