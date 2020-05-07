В Москве еще 769 пациентов вылечились от коронавируса

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ещё 769 пациентов выздоровели в Москве после лечения от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших - 9227, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 769 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 9227", - сообщила вице-мэр.
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