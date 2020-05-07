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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T10:00
https://ria.ru/20200507/1571070924.html
В Филатовской больнице лечатся менее 950 пациентов с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569335220_0:186:3309:2047_1036x0_80_0_0_af82624ed7617e9596bdbcd2d20f2401.jpg
РИА Новости

В Филатовской больнице лечатся менее 950 пациентов с коронавирусом

10:00 07.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковРеанимационное отделение больницы № 15 им. Филатова
Реанимационное отделение больницы № 15 им. Филатова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Реанимационное отделение больницы № 15 им. Филатова. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более 940 пациентов с коронавирусом лечатся в больнице имени Филатова в Москве, сообщил главный врач медучреждения Валерий Вечорко; днем ранее это число превышало 1140.
"Сводка на утро 7 мая. Всего на лечении: 1331. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1267, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 942. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 100", - написал Вечорко в Facebook.
По его словам, в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 159 пациентов, на ИВЛ - 66.
"Выбыло за сутки: 209. Поступило за сутки: 163", - добавил Вечорко.
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