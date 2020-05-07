В Филатовской больнице лечатся менее 950 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более 940 пациентов с коронавирусом лечатся в больнице имени Филатова в Москве, сообщил главный врач медучреждения Валерий Вечорко; днем ранее это число превышало 1140.
"Сводка на утро 7 мая. Всего на лечении: 1331. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1267, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 942. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 100", - написал Вечорко в Facebook.
По его словам, в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 159 пациентов, на ИВЛ - 66.
"Выбыло за сутки: 209. Поступило за сутки: 163", - добавил Вечорко.
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