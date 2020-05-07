В РПЦ назвали пляской на костях попытку захвата храма УПЦ

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Московском патриархате назвали плясками на костях попытку захвата раскольниками храма УПЦ в Черновицкой области Украины после смерти его настоятеля и призвали власти провести расследование этого вопиющего инцидента.

В селе Задубровка 4 мая сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ), узнав о смерти настоятеля храма Архистратига Михаила Украинской православной церкви, предприняли попытку захватить церковь. В результате пострадали трое прихожан, один из которых был ранен ножом в голову.

"Удивительно, что в ситуации, когда, казалось бы, жителям страны следовало объединиться для борьбы с эпидемией, люди, называющие себя христианами, нападают на верующих и устраивают пляски на костях, воспользовавшись смертью настоятеля", - написал в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он напомнил, что в связи с нападением управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний обратился к украинским властям, потребовав обеспечить охрану общины и привлечь к ответственности рейдеров.