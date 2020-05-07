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Религия и мировоззрение
2020-05-07T09:59
https://ria.ru/20200507/1571070803.html
В РПЦ назвали пляской на костях попытку захвата храма УПЦ
https://cdn21.img.ria.ru/images/154923/51/1549235188_0:1:3019:1699_1036x0_80_0_0_71e030ca8b25c9ef0462ef662ebb9bf7.jpg
РИА Новости

В РПЦ назвали пляской на костях попытку захвата храма УПЦ

09:59 07.05.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Московском патриархате назвали плясками на костях попытку захвата раскольниками храма УПЦ в Черновицкой области Украины после смерти его настоятеля и призвали власти провести расследование этого вопиющего инцидента.
В селе Задубровка 4 мая сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ), узнав о смерти настоятеля храма Архистратига Михаила Украинской православной церкви, предприняли попытку захватить церковь. В результате пострадали трое прихожан, один из которых был ранен ножом в голову.
"Удивительно, что в ситуации, когда, казалось бы, жителям страны следовало объединиться для борьбы с эпидемией, люди, называющие себя христианами, нападают на верующих и устраивают пляски на костях, воспользовавшись смертью настоятеля", - написал в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
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Он напомнил, что в связи с нападением управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний обратился к украинским властям, потребовав обеспечить охрану общины и привлечь к ответственности рейдеров.
"Остается надеяться, что власти прислушаются к заявлению митрополита Антония и проведут добросовестное расследование этого вопиющего инцидента", - добавил Легойда.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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