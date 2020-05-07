Выборы президента Польши могут пройти в июне

"Все зависит от того, когда Верховный суд издаст постановление о том, что выборы президента не состоялись. Ближайший возможный срок – июнь", - сказал Сасин.

Он уточнил, что после решения суда спикер сейма (нижняя палата парламента) должна в течение 14 дней объявить о проведении новых выборов, которые должны состояться в течение 60 дней.

"Еще в июне выборы могут состояться при помощи почты", если парламент примет соответствующий закон, сказал министр. "Я не представляю себе нового сбора подписей в условиях пандемии", - заключил он.

При этом Сасин уверен, что кандидаты в президенты на перенесенных выборах останутся теми же. "Я убежден, что это будут выборы с теми же кандидатами", - сказал он.