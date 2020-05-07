Выборы президента Польши могут пройти в июне

"Все зависит от того, когда Верховный суд издаст постановление о том, что выборы президента не состоялись. Ближайший возможный срок – июнь", - сказал Сасин.
Вчера, 08:00Победа "эпидемократии" в Польше отложена
Он уточнил, что после решения суда спикер сейма (нижняя палата парламента) должна в течение 14 дней объявить о проведении новых выборов, которые должны состояться в течение 60 дней.
"Еще в июне выборы могут состояться при помощи почты", если парламент примет соответствующий закон, сказал министр. "Я не представляю себе нового сбора подписей в условиях пандемии", - заключил он.
При этом Сасин уверен, что кандидаты в президенты на перенесенных выборах останутся теми же. "Я убежден, что это будут выборы с теми же кандидатами", - сказал он.
Первый тур выборов президента Польши назначен на 10 мая. Полномочия действующего главы государства Анджея Дуды истекают летом 2020 года, в соответствии с конституцией страны выборы нового президента должны пройти весной. Конституция позволяет провести выборы позже этого срока. Крайней датой проведения первого тура является 23 мая.
Ранее сейм принял предложенный правящей партией "Право и справедливость" закон о заочном голосовании на выборах президента - по почте. После месяца работы над документом сенат 5 мая отклонил этот закон.
В среду вечером правящая партия Польши "Право и справедливость", а также лояльная ей партия "Согласие" решили не проводить выборы президента 10 мая. В соответствии с предложенным планом, Верховный суд признает выборы недействительными в связи с их непроведением, а спикер сейма (нижняя палата парламента) Польши назначит новые президентские выборы на ближайшую возможную дату.
На пост президента Польши претендуют 10 кандидатов, в том числе действующий глава государства, кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Анджей Дуда.