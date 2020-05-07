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2020-05-07T09:58
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Выборы президента Польши могут пройти в июне
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РИА Новости

Выборы президента Польши могут пройти в июне

09:58 07.05.2020
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© РИА Новости / Филип Климашевский / Перейти в фотобанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши
© РИА Новости / Филип Климашевский
Перейти в фотобанк
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 7 мая - РИА Новости. Выборы президента Польши могут состояться уже в июне, заявил министр государственных активов Польши Яцек Сасин в эфире радиостанции RMF FM.
"Все зависит от того, когда Верховный суд издаст постановление о том, что выборы президента не состоялись. Ближайший возможный срок – июнь", - сказал Сасин.
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Он уточнил, что после решения суда спикер сейма (нижняя палата парламента) должна в течение 14 дней объявить о проведении новых выборов, которые должны состояться в течение 60 дней.
"Еще в июне выборы могут состояться при помощи почты", если парламент примет соответствующий закон, сказал министр. "Я не представляю себе нового сбора подписей в условиях пандемии", - заключил он.
При этом Сасин уверен, что кандидаты в президенты на перенесенных выборах останутся теми же. "Я убежден, что это будут выборы с теми же кандидатами", - сказал он.
Первый тур выборов президента Польши назначен на 10 мая. Полномочия действующего главы государства Анджея Дуды истекают летом 2020 года, в соответствии с конституцией страны выборы нового президента должны пройти весной. Конституция позволяет провести выборы позже этого срока. Крайней датой проведения первого тура является 23 мая.
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Ранее сейм принял предложенный правящей партией "Право и справедливость" закон о заочном голосовании на выборах президента - по почте. После месяца работы над документом сенат 5 мая отклонил этот закон.
В среду вечером правящая партия Польши "Право и справедливость", а также лояльная ей партия "Согласие" решили не проводить выборы президента 10 мая. В соответствии с предложенным планом, Верховный суд признает выборы недействительными в связи с их непроведением, а спикер сейма (нижняя палата парламента) Польши назначит новые президентские выборы на ближайшую возможную дату.
На пост президента Польши претендуют 10 кандидатов, в том числе действующий глава государства, кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Анджей Дуда.
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