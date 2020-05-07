В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. В соцсетях появилось В соцсетях появилось видео с места задержания бывшего депутата красноярского краевого парламента, политика и бизнесмена Анатолия Быкова

На кадрах видно, как около въезда на территорию дома стоят машины, а также вооруженные люди.

Как отметил предприниматель из Красноярска Владимир Владимиров в Facebook, Быков не отвечал на его сообщения и звонки.

Ранее источник в правоохранительных органах Красноярского края сообщил РИА Новости о том, что Быкова задержали по подозрению в убийстве, совершенном в 1994 году.

Быков возглавлял в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода , а также избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края.

Мужчину задерживали в октябре 2000 года. Суд признал его виновным в организм покушения на убийство, а также незаконном приобретении и владении оружием. Его приговорили к шести с половиной годам условно.

В июне 2004 года Верховный суд принял решение о пересмотре дела: его признали виновным в подстрекательстве к совершению преступления, но наказание оставили прежним. В 2005 году с Быкова сняли условный срок и погасили судимость.