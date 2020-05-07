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2020-05-07T10:42
https://ria.ru/20200507/1571070602.html
В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571070276_7:0:880:491_1036x0_80_0_0_5b05b1af77e47327b65c197997436e2e.png
РИА Новости

В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова

10:03 07.05.2020 (обновлено: 10:42 07.05.2020)
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© FacebookВ Сети появилось видео с места задержания бизнесмена Быкова
В Сети появилось видео с места задержания бизнесмена Быкова
© Facebook
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. В соцсетях появилось видео с места задержания бывшего депутата красноярского краевого парламента, политика и бизнесмена Анатолия Быкова.
На кадрах видно, как около въезда на территорию дома стоят машины, а также вооруженные люди.
Как отметил предприниматель из Красноярска Владимир Владимиров в Facebook, Быков не отвечал на его сообщения и звонки.
Ранее источник в правоохранительных органах Красноярского края сообщил РИА Новости о том, что Быкова задержали по подозрению в убийстве, совершенном в 1994 году.
Быков возглавлял в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, а также избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края.
Мужчину задерживали в октябре 2000 года. Суд признал его виновным в организм покушения на убийство, а также незаконном приобретении и владении оружием. Его приговорили к шести с половиной годам условно.
В июне 2004 года Верховный суд принял решение о пересмотре дела: его признали виновным в подстрекательстве к совершению преступления, но наказание оставили прежним. В 2005 году с Быкова сняли условный срок и погасили судимость.
В 2016 году Быкову отказали в регистрации его кандидатуры на участие в предстоящих выборах в региональный парламент из-за судимости.
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Задержание Анатолия БыковаАнатолий БыковВладимир ВладимировКрасноярский алюминиевый заводКрасноярский крайКрасноярскПроисшествия
Популярные комментарии
Красноярцы хорошо помнят, кем был Анатолий Быков в 90-х. Но сейчас это респектабельный политик, предприниматель и уважаемый человек. Зачем ворошить прошлое 26-летней давности? Не потому ли, что сегодня он в оппозиции?
7 мая, 10:25
Руслан Тлеуж
8100023
такая оппозиция ненужна вовсе.
7 мая, 10:28
Алексей Metal
1700001
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