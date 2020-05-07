В Берлине рестораны возобновят работу с 15 мая, а с 25 — отели

БЕРЛИН, 7 мая — РИА Новости. Власти Берлина в среду приняли решение разрешить ресторанам и отелям города возобновлять работу, приостановленную в середине марта из-за коронавируса, сообщил бургомистр Берлина Михаэль Мюллер.

Берлин присоединяется в этом решении к Баварии, Мекленбургу - Передней Померании и Нижней Саксонии. Три перечисленные земли объявили свои планы поэтапного возобновления работы этих предприятий сферы услуг.

"В Берлине мы хотим с 9 мая начать открывать розничные магазины полностью — без проведения различения по товарам, мебель или садовое оборудование, без ограничения по торговой площади. Но ограничение числа клиентов к площади остается, чтобы тысячи людей не направлялись в одно место сразу", — заявил он на пресс-конференции.

С 11 мая будет возобновлена работа некоторых культурно-музыкальных учреждений, в частности, возможны представления в музыкальных школах.

"С 15 мая, конца следующей недели, будет вновь возобновлено предоставление услуг общественного питания. Мы не будем проводить различия, внутри ли это помещения или на улице, в клубах, барах, дискотеках будет дозволено осуществлять услуги общепита", — добавил Мюллер.

Но будет ограничение по времени — работа общепита будет продолжаться до 22.00.

"Работа до 22.00 гарантирует, что люди могут хорошо и в расслабленной манере насладиться этим досугом, но то, что связано с празднествами, алкоголем, когда все становится более расслабленным и дистанция перестает особо соблюдаться, — мы на это будем обращать внимание, будем реагировать и потому разрешаем общепит до 22.00. С 25 мая мы возобновим предоставление услуг отелями", — пояснил Мюллер.

Вопрос международного туризма будет обсуждаться далее, добавил он, поскольку пока его как такого нет.