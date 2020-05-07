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Туризм
2020-05-07T11:10
https://ria.ru/20200507/1571070550.html
В Берлине рестораны возобновят работу с 15 мая, а с 25 — отели
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РИА Новости

В Берлине рестораны возобновят работу с 15 мая, а с 25 — отели

11:10 07.05.2020
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© Depositphotos / pandionhiatus3Вид на Берлин
Вид на Берлин
© Depositphotos / pandionhiatus3
БЕРЛИН, 7 мая — РИА Новости. Власти Берлина в среду приняли решение разрешить ресторанам и отелям города возобновлять работу, приостановленную в середине марта из-за коронавируса, сообщил бургомистр Берлина Михаэль Мюллер.
Берлин присоединяется в этом решении к Баварии, Мекленбургу - Передней Померании и Нижней Саксонии. Три перечисленные земли объявили свои планы поэтапного возобновления работы этих предприятий сферы услуг.
"В Берлине мы хотим с 9 мая начать открывать розничные магазины полностью — без проведения различения по товарам, мебель или садовое оборудование, без ограничения по торговой площади. Но ограничение числа клиентов к площади остается, чтобы тысячи людей не направлялись в одно место сразу", — заявил он на пресс-конференции.
С 11 мая будет возобновлена работа некоторых культурно-музыкальных учреждений, в частности, возможны представления в музыкальных школах.
"С 15 мая, конца следующей недели, будет вновь возобновлено предоставление услуг общественного питания. Мы не будем проводить различия, внутри ли это помещения или на улице, в клубах, барах, дискотеках будет дозволено осуществлять услуги общепита", — добавил Мюллер.
Но будет ограничение по времени — работа общепита будет продолжаться до 22.00.
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"Работа до 22.00 гарантирует, что люди могут хорошо и в расслабленной манере насладиться этим досугом, но то, что связано с празднествами, алкоголем, когда все становится более расслабленным и дистанция перестает особо соблюдаться, — мы на это будем обращать внимание, будем реагировать и потому разрешаем общепит до 22.00. С 25 мая мы возобновим предоставление услуг отелями", — пояснил Мюллер.
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Вопрос международного туризма будет обсуждаться далее, добавил он, поскольку пока его как такого нет.
Решение было принято сразу после того, как федеральное и региональные правительства в среду согласовали правила смягчения ограничительных мер и принципов возобновления их действия для отдельных административных единиц или федеральных земель в целом (для этого число новых случаев заболевания новым коронавирусом за неделю должно превысить 50 на 100 тысяч человек).
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