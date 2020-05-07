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75 лет Великой Победы
2020-05-07T10:49
https://ria.ru/20200507/1571070503.html
ПА ОДКБ призвала Европу принять законы против возрождения нацизма
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564533302_0:0:3149:1771_1036x0_80_0_0_6b29c782fea47f9a99423b86eadf7f76.jpg
РИА Новости

ПА ОДКБ призвала Европу принять законы против возрождения нацизма

09:57 07.05.2020 (обновлено: 10:49 07.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Парламентская ассамблея ОДКБ призвала государства-члены Совета Европы на законодательном уровне противодействовать возрождению нацизма, соответствующее обращение опубликовано на сайте ПА ОДКБ.
"Оставаясь в неоплатном долгу перед павшими в борьбе с нацизмом и его жертвами, основываясь на принципах защиты исторической правды, положениях международно-правовых актов, принятых по итогам Второй мировой войны, обращаемся к парламентам государств – членов Совета Европы с призывом принять на законодательном уровне меры", - говорится в обращении.
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Так, ассамблея призывает европейские парламенты к противодействию возрождению и поощрению нацизма и его проявлениям в современной Европе, защите исторической правды о Второй мировой войне, пресечению попыток пересмотра ее итогов, умаления решающей роли народов Советского Союза в Победе.
Также предлагается принять меры по недопущению надругательства над могилами участников борьбы с нацизмом, осквернения мест воинских захоронений, вандализма в отношении памятников советским воинам-освободителям, преследования ветеранов, попрания чести павших и замученных в концлагерях смерти.
Кроме того, в обращении государства-члены ОДКБ призывают пресекать любые попытки оправдания нацистов и их пособников.
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"Наш общий долг – сохранить память о Великой Победе, которая объединяет все народы, вместе победившие нацизм, чтить память тех, без кого Победа была бы невозможна, кто отдал жизнь во имя свободы народов, ради нашего будущего. Консолидация всего международного сообщества крайне важна для эффективного противодействия возрождению нацизма", - говорится в обращении.
Подчеркивается, что в 2020 году народы мира отмечают 75-ю годовщину Победы над нацизмом во Второй мировой войне. При этом в государствах – членах ОДКБ это особая дата памяти о Победе в Великой Отечественной войне народов Советского Союза, вклад которых стал решающим в исходе всей Второй мировой войны.
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"Подвиг в войне, унесшей жизни более 27 миллионов сыновей и дочерей наших народов, навсегда останется в памяти поколений. Более 1 миллиона наших воинов отдали свои жизни, освобождая страны Европы от нацистского порабощения. Многочисленные воинские захоронения, мемориалы, памятники, стелы, обелиски на территориях государств современной Европы хранят память о высочайшем примере героизма и самопожертвования представителей всех наших народов вне зависимости от их национальности, гражданства и вероисповедания. Умаление значения их подвига недопустимо", - говорится в документе.
Председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин в канун окончания Второй мировой войны в Европе и победы сил союзников над нацизмом подписал соответствующее постановление Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.
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75 лет Великой ПобедыВторая мировая война (1939-1945)ОДКБЕвропаПарламентская ассамблея ОДКБВ мире
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