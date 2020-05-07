Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T09:54
https://ria.ru/20200507/1571070171.html
В Челябинской области умер девятый пациент с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570827085_0:0:2701:1519_1036x0_80_0_0_98424e368a1cf5efa62a6fed1e8392d8.jpg
РИА Новости

В Челябинской области умер девятый пациент с коронавирусом

09:54 07.05.2020
10388
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 7 мая – РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, это 67-летняя женщина, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
"На утро 7 мая в регионе подтверждены 899 случаев заболевания COVID-19 (плюс 44 новых подтверждений ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки умер один человек, пациентка 67 лет, сердечная недостаточность (COVID-19 сопутствующее)", - говорится в сообщении.
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
3 мая, 11:06Распространение нового коронавируса
Назван наиболее эффективный способ диагностики коронавируса
В настоящее время 148 из подтвержденных пациентов выздоровели и выписаны из больниц, уточняется в сообщении.
Граждане с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение, добавляется в сообщении.
Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на горячую линию, поясняет пресс-служба.
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
28 апреля, 16:13
Действует и на мозг. В Минздраве разъяснили новые коварства COVID-19
Ранее сообщалось, что за время пандемии в регионе умерло восемь человек, из них пять - от основного заболевания (COVID-19 сопутствующее).
В Челябинской области до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции, с 12 мая будет действовать обязательный масочный режим.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
001111
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Челябинская областьОбщество
Рекомендуем
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Врач "красной зоны" назвал самую "страшную" особенность COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Бригада скорой медицинской помощи
В Челябинской области более 50% заболевших COVID-19 не имеют симптомов
В Сети появилось видео с места задержания бизнесмена Быкова
В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
В Челябинской области у 106 сотрудников медучреждений выявили коронавирус
Реанимационное отделение больницы № 15 им. Филатова
В Филатовской больнице лечатся менее 950 пациентов с коронавирусом
Знак радиоактивности
Созданы детекторы, определяющие невидимую угрозу с высокой точностью
Российский предприниматель Дмитрий Босов
СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
Эмблема на форме сотрудника полиции
Самарских стритрейсеров накажут за гонки во время режима самоизоляции
Отделение для людей с подозрением на коронавирус
Россия вышла на пятое место по числу зараженных коронавирусом
Сотрудник МЧС России
В МЧС уточнили число пострадавших при обрушении лесов в Петербурге
Эмблема на форме сотрудника полиции
Основателя "Омбудсмена полиции" задержали по подозрению в вымогательстве
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Задержание бизнесмена Анатолия Быкова в Красноярске
СК сообщил подробности дела красноярского бизнесмена Анатолия Быкова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
Лента новостейМолния