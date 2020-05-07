В Челябинской области умер девятый пациент с коронавирусом

ЧЕЛЯБИНСК, 7 мая – РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области , это 67-летняя женщина, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.

"На утро 7 мая в регионе подтверждены 899 случаев заболевания COVID-19 (плюс 44 новых подтверждений ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки умер один человек, пациентка 67 лет, сердечная недостаточность (COVID-19 сопутствующее)", - говорится в сообщении.

В настоящее время 148 из подтвержденных пациентов выздоровели и выписаны из больниц, уточняется в сообщении.

Граждане с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение, добавляется в сообщении.

Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора , а также фиксируются по обращениям на горячую линию, поясняет пресс-служба.

Ранее сообщалось, что за время пандемии в регионе умерло восемь человек, из них пять - от основного заболевания (COVID-19 сопутствующее).

В Челябинской области до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции, с 12 мая будет действовать обязательный масочный режим.