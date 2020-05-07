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2020-05-07T09:49
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В ЛНР обвинили Киев в минировании поля у линии соприкосновения
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РИА Новости

В ЛНР обвинили Киев в минировании поля у линии соприкосновения

09:49 07.05.2020
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие у линии соприкосновения в Луганской области
Украинские военнослужащие у линии соприкосновения в Луганской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие у линии соприкосновения в Луганской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в установке трехсот мин на поле в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Попасная у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о минировании украинскими силовиками сельхозугодий в районах населенных пунктов Золотое и Рассадки, частично подконтрольных Киеву, частично – ЛНР.
"В районе населенного пункта Попасная боевики 30 бригады ВСУ установили более 300 противотанковых мин ТМ-62 на сельскохозяйственном поле, используемом ранее мирными жителями для посева пшеницы", - заявили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Уточняется, что поле находится вблизи автомобильной дороги Т0504, используемой жителями данного района для передвижения, а представителями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ для патрулирования.
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