В ЛНР обвинили Киев в минировании поля у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в установке трехсот мин на поле в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Попасная у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о минировании украинскими силовиками сельхозугодий в районах населенных пунктов Золотое и Рассадки, частично подконтрольных Киеву, частично – ЛНР.
"В районе населенного пункта Попасная боевики 30 бригады ВСУ установили более 300 противотанковых мин ТМ-62 на сельскохозяйственном поле, используемом ранее мирными жителями для посева пшеницы", - заявили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Уточняется, что поле находится вблизи автомобильной дороги Т0504, используемой жителями данного района для передвижения, а представителями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ для патрулирования.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения