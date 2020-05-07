В Хабаровском крае планируют продлить режим самоизоляции до 1 июня

"Разрабатывается документ о продлении режима самоизоляции до 1 июня, такие рекомендации дали министерство здравоохранения и Роспотребнадзор. Поэтапный план по выходу из самоизоляции также формируется, он может начать внедряться уже с середины мая, но все зависит от эпидемиологической обстановки и рекомендаций санитарных врачей. Ужесточения уже принятых мер не планируется", - сообщили в пресс-службе.