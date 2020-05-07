Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T09:47
https://ria.ru/20200507/1571069595.html
В Хабаровском крае планируют продлить режим самоизоляции до 1 июня
https://cdn22.img.ria.ru/images/155330/50/1553305025_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_b886588a6669b9073423a9194132207c.jpg
РИА Новости

В Хабаровском крае планируют продлить режим самоизоляции до 1 июня

09:47 07.05.2020
8917
© РИА Новости / Игорь Онучин Город Хабаровск
Город Хабаровск
© РИА Новости / Игорь Онучин
Город Хабаровск. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 7 мая – РИА Новости. Власти Хабаровского края готовят постановление на продление режима самоизоляции из-за коронавируса до 1 июня при этом ужесточения уже принятых ограничительных мер не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Шестого мая президент РФ Владимир Путин провел очередное совещание с кабмином и губернаторами по вопросам оказания поддержки отраслям экономики и социальной сферы в условиях пандемии COVID-19. Глава государства указал ключевые направления, по которым должна оказываться помощь населению и бизнесу, а также заслушал доклады о реализации этих мер. Также Путин предложил каждому из регионов самостоятельно разработать планы по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением новой инфекции.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
"Разрабатывается документ о продлении режима самоизоляции до 1 июня, такие рекомендации дали министерство здравоохранения и Роспотребнадзор. Поэтапный план по выходу из самоизоляции также формируется, он может начать внедряться уже с середины мая, но все зависит от эпидемиологической обстановки и рекомендаций санитарных врачей. Ужесточения уже принятых мер не планируется", - сообщили в пресс-службе.
Собеседник отметил, что в настоящее время в регионе нет резкого роста заболеваемости, но и существенного снижения количества заболевших в течение суток не наблюдается.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
По данным регионального минздрава, с начала пандемии в Хабаровском крае зарегистрировано 738 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 7 человек умерли, 204 человека вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
620329
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоХабаровский край
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Врач "красной зоны" назвал самую "страшную" особенность COVID-19
Российский предприниматель Дмитрий Босов
СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Коронавирус
"Мы его не контролируем". Ученый — о странном поведении SARS-CoV-2
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин
Мужчина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
Раздельный сбор мусора в Москве
Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
Города России. Хабаровск
В Хабаровске общежитие медуниверситета закрыли на карантин из-за COVID-19
Президент США Дональд Трамп во время ежедневного брифинга по коронавирусу в Белом доме. 20 апреля 2020
Трамп назвал причину пандемии коронавируса
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Здание Тверского суда Москвы
"Ъ": в Москве арестован банкир Олег Власов
Медицинские работники
Назван главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Хабаровске ищут двенадцатилетнего подростка, ушедшего из дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
Лента новостейМолния