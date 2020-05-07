В Хабаровском крае планируют продлить режим самоизоляции до 1 июня

ХАБАРОВСК, 7 мая – РИА Новости. Власти Хабаровского края готовят постановление на продление режима самоизоляции из-за коронавируса до 1 июня при этом ужесточения уже принятых ограничительных мер не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Шестого мая президент РФ Владимир Путин провел очередное совещание с кабмином и губернаторами по вопросам оказания поддержки отраслям экономики и социальной сферы в условиях пандемии COVID-19. Глава государства указал ключевые направления, по которым должна оказываться помощь населению и бизнесу, а также заслушал доклады о реализации этих мер. Также Путин предложил каждому из регионов самостоятельно разработать планы по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением новой инфекции.
"Разрабатывается документ о продлении режима самоизоляции до 1 июня, такие рекомендации дали министерство здравоохранения и Роспотребнадзор. Поэтапный план по выходу из самоизоляции также формируется, он может начать внедряться уже с середины мая, но все зависит от эпидемиологической обстановки и рекомендаций санитарных врачей. Ужесточения уже принятых мер не планируется", - сообщили в пресс-службе.
Собеседник отметил, что в настоящее время в регионе нет резкого роста заболеваемости, но и существенного снижения количества заболевших в течение суток не наблюдается.
По данным регионального минздрава, с начала пандемии в Хабаровском крае зарегистрировано 738 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 7 человек умерли, 204 человека вылечились.
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