В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876

САРАТОВ, 7 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
К 6 мая в области 15 человек с COVID-19 скончались, выздоровели 135. Среди заболевших было 70 детей.
"На 9.00 (8.00 мск) 7 мая в регионе число подтвержденных случаев заболевания выросло на 41… Среди заболевших 20 контактных лиц, 17 человек с внебольничной пневмонией, четверо прибывших из Москвы с признаками ОРВИ. Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - шесть человек, 20-29 лет - два, 30-39 лет - четыре, 40-49 лет - пять, 50-59 лет - семь, 60 и старше - 17", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что семь новых случаев COVID-19 выявили в Саратове, по пять - в Краснокутском и Пугачевском, по четыре - в Аткарском и Ровенском, по два - в Энгельсском, Советском и Александрово-Гайском, по одному - в Балашовском, Петровском, Марксовском, Саратовском, Хвалынском, Новобурасском, Романовском, Базарно-Карабулакском, Аркадакском и Красноармейском районах области.
"Все пациенты находятся под наблюдением врачей. Круг контактных лиц для проведения необходимых регламентных мероприятий и изоляции определен", - отмечается в сообщении.
В оперштабе добавили, что в целом по области из 876 пациентов с COVID-19 выздоровели уже 157 человек, в том числе 22 - за последние сутки.
Власти региона ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей носить маски и не покидать дома. Разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский, Балтайский и Краснокутский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
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