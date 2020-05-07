В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876

"На 9.00 (8.00 мск) 7 мая в регионе число подтвержденных случаев заболевания выросло на 41… Среди заболевших 20 контактных лиц, 17 человек с внебольничной пневмонией, четверо прибывших из Москвы с признаками ОРВИ. Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - шесть человек, 20-29 лет - два, 30-39 лет - четыре, 40-49 лет - пять, 50-59 лет - семь, 60 и старше - 17", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.