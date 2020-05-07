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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T09:40
https://ria.ru/20200507/1571069002.html
В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570541251_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_dd50a52aa80b346938c7ff5e2616e415.jpg
РИА Новости

В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876

09:40 07.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинВодитель машины скорой помощи
Водитель машины скорой помощи
© РИА Новости / Александр Гальперин
Водитель машины скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 7 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
К 6 мая в области 15 человек с COVID-19 скончались, выздоровели 135. Среди заболевших было 70 детей.
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"На 9.00 (8.00 мск) 7 мая в регионе число подтвержденных случаев заболевания выросло на 41… Среди заболевших 20 контактных лиц, 17 человек с внебольничной пневмонией, четверо прибывших из Москвы с признаками ОРВИ. Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - шесть человек, 20-29 лет - два, 30-39 лет - четыре, 40-49 лет - пять, 50-59 лет - семь, 60 и старше - 17", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что семь новых случаев COVID-19 выявили в Саратове, по пять - в Краснокутском и Пугачевском, по четыре - в Аткарском и Ровенском, по два - в Энгельсском, Советском и Александрово-Гайском, по одному - в Балашовском, Петровском, Марксовском, Саратовском, Хвалынском, Новобурасском, Романовском, Базарно-Карабулакском, Аркадакском и Красноармейском районах области.
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"Все пациенты находятся под наблюдением врачей. Круг контактных лиц для проведения необходимых регламентных мероприятий и изоляции определен", - отмечается в сообщении.
В оперштабе добавили, что в целом по области из 876 пациентов с COVID-19 выздоровели уже 157 человек, в том числе 22 - за последние сутки.
Власти региона ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей носить маски и не покидать дома. Разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский, Балтайский и Краснокутский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
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