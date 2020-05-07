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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T09:41
https://ria.ru/20200507/1571068796.html
В Коммунарке около 60% больных находятся в тяжелом состоянии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570026183_0:184:3172:1968_1036x0_80_0_0_8f6b04310b8f0ee462f25170fded0759.jpg
РИА Новости

В Коммунарке около 60% больных находятся в тяжелом состоянии

09:37 07.05.2020 (обновлено: 09:41 07.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Карантинный центр в Коммунарке
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Порядка 60% больных в Коммунарке находятся в тяжёлом состоянии, всего на лечении 419 человек, из них 252 с коронавирусом, сообщил главврач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.
"Всего на лечении 419 человек. Внебольничная пневмония наблюдается у 417 пациентов, коронавирус у 252. Порядка 60% пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 7% в крайне тяжёлом, 33% в состоянии средней тяжести", - сообщил Проценко.
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В реанимации находятся 58 пациентов. из них: 71% люди старше 60 лет. К аппарату искусственной вентиляции легких подключено 34 человека, один пациент на ЭКМО (Экстракорпоральная мембранная оксигенация).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Коммунарка (Москва)Здоровье - Общество
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