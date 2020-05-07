В Коммунарке около 60% больных находятся в тяжелом состоянии

"Всего на лечении 419 человек. Внебольничная пневмония наблюдается у 417 пациентов, коронавирус у 252. Порядка 60% пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 7% в крайне тяжёлом, 33% в состоянии средней тяжести", - сообщил Проценко.