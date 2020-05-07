Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T09:35
https://ria.ru/20200507/1571068555.html
На Колыме медикам начали доплачивать за работу с больными COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985283_0:0:2723:1533_1036x0_80_0_0_6167845d5a93af53b460a618a25c1f65.jpg
РИА Новости

На Колыме медикам начали доплачивать за работу с больными COVID-19

09:35 07.05.2020
186
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики
Медики
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медики. Архивное фото
МАГАДАН, 7 мая - РИА Новости, Людмила Щербакова. Медикам Магаданской области, работающим с больными COVID-19, начали перечислять надбавки к зарплате, сообщает в четверг правительство региона.
По последним данным, в Магаданской области COVID-19 заразились 138 человек, двое умерли, 57 вылечились и уже выписаны из больницы. Губернатор Магаданской области подписал указ о доплатах медикам, оказывающим медицинскую помощь больным COVID-19.
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
6 мая, 19:20Распространение нового коронавируса
Студенты-медики получат выплаты за помощь пациентам с коронавирусом
"Первые надбавки к заработной плате перечислены сотрудникам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией Магаданской областной больницы. В остальных организациях выплаты за апрель планируют перечислить в сроки выплаты заработной платы — до 15 мая. Выплаты стимулирующего характера будут производиться за фактически отработанное в течение месяца время, все средства дойдут до получателей", - говорится в сообщении.
Дополняется, что выплаты стимулирующего характера за апрель 2020 года получат 564 работника. Всего на выплаты медработникам выделят более 43 миллионов рублей, из них 38 миллионов рублей — федеральные средства.
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
6 мая, 14:56Распространение нового коронавируса
Минздрав разъяснил регионам порядок выплат медикам, работающим с COVID-19
"Также по поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова стимулирующие выплаты назначили дополнительным категориям медработников, переведенным на усиленный режим работы, которые не вошли в список на федеральном уровне — врачам, среднему медперсоналу диагностических служб; среднему медперсоналу, осуществляющему медицинское наблюдение за состоянием здоровья граждан в аэропорту; хозяйственному и техническому персоналу, привлеченному к работе в госпиталях, изоляторах и обсерваторах в очагах заболеваний", - уточняет ведомство.
Господдержка россиян во время пандемии
2 апреля, 13:53Распространение нового коронавируса
Господдержка россиян во время пандемии COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
100002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Магаданская областьОбщество
Рекомендуем
Банк Англии в Лондоне
Банк Англии ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 0,1%
Вертолет ВВС России во время первой тренировки пролета авиации над Екатеринбургом
В Екатеринбурге прошла генеральная репетиция пролета авиации к Дню Победы
Машина скорой помощи на Украине
На Украине число случаев коронавируса достигло 13 691
Карантинный центр в Коммунарке
В Коммунарке около 60% больных находятся в тяжелом состоянии
Украинские военнослужащие у линии соприкосновения в Луганской области
В ЛНР обвинили Киев в минировании поля у линии соприкосновения
Круизный лайнер Ruby Princess, ставший одной из причин вспышки коронавируса в Австралии, прибыл в Манилу, Филиппины
На Филиппины прибыл лайнер, вызвавший вспышку коронавируса в Австралии
Стенд компании Информационные спутниковые системы имени Решетнева
Предприятие Роскосмоса назвало причину переноса запуска спутников
Медик у машины скорой помощи
В Воронежской области число случаев коронавируса превысило 730
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
В Северной Осетии умер первый врач, заразившийся коронавирусом
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
Травников выразил соболезнования близким бизнесмена Босова
Клавиатура компьютера
Эксперт назвал самые популярные у мошенников в апреле методы кибератак
Сотрудник коммунальной службы в защитном костюме обрабатывает входную дверь подъезда в центре Москвы
В Москве продлили на месяц ежедневную дезинфекцию подъездов
Самолет Boeing 777-3MO
Вывозной рейс с россиянами прибыл из Токио во Владивосток
Медик у машины скорой помощи
В Удмуртии умер одиннадцатый пациент с коронавирусом
Эмблема на форме сотрудника полиции
К основателю паблика "Омбудсмен полиции" вновь пришли с обыском
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
Лента новостейМолния