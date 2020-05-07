На Колыме медикам начали доплачивать за работу с больными COVID-19

"Первые надбавки к заработной плате перечислены сотрудникам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией Магаданской областной больницы. В остальных организациях выплаты за апрель планируют перечислить в сроки выплаты заработной платы — до 15 мая. Выплаты стимулирующего характера будут производиться за фактически отработанное в течение месяца время, все средства дойдут до получателей", - говорится в сообщении.