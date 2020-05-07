На Колыме медикам начали доплачивать за работу с больными COVID-19

МАГАДАН, 7 мая - РИА Новости, Людмила Щербакова. Медикам Магаданской области, работающим с больными COVID-19, начали перечислять надбавки к зарплате, сообщает в четверг правительство региона.
По последним данным, в Магаданской области COVID-19 заразились 138 человек, двое умерли, 57 вылечились и уже выписаны из больницы. Губернатор Магаданской области подписал указ о доплатах медикам, оказывающим медицинскую помощь больным COVID-19.
"Первые надбавки к заработной плате перечислены сотрудникам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией Магаданской областной больницы. В остальных организациях выплаты за апрель планируют перечислить в сроки выплаты заработной платы — до 15 мая. Выплаты стимулирующего характера будут производиться за фактически отработанное в течение месяца время, все средства дойдут до получателей", - говорится в сообщении.
Дополняется, что выплаты стимулирующего характера за апрель 2020 года получат 564 работника. Всего на выплаты медработникам выделят более 43 миллионов рублей, из них 38 миллионов рублей — федеральные средства.
"Также по поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова стимулирующие выплаты назначили дополнительным категориям медработников, переведенным на усиленный режим работы, которые не вошли в список на федеральном уровне — врачам, среднему медперсоналу диагностических служб; среднему медперсоналу, осуществляющему медицинское наблюдение за состоянием здоровья граждан в аэропорту; хозяйственному и техническому персоналу, привлеченному к работе в госпиталях, изоляторах и обсерваторах в очагах заболеваний", - уточняет ведомство.
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