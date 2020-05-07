Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-07T13:01
https://ria.ru/20200507/1571068324.html
В Екатеринбурге прошла генеральная репетиция пролета авиации к Дню Победы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571070452_0:125:1200:800_1036x0_80_0_0_7929c3a83af96969b6f511d9f50043c1.jpg
РИА Новости

В Екатеринбурге прошла генеральная репетиция пролета авиации к Дню Победы

09:33 07.05.2020 (обновлено: 13:01 07.05.2020)
252
© Фото : Минобороны РоссииВертолет ВВС России во время первой тренировки пролета авиации над Екатеринбургом
Вертолет ВВС России во время первой тренировки пролета авиации над Екатеринбургом
© Фото : Минобороны России
Вертолет ВВС России во время первой тренировки пролета авиации над Екатеринбургом
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая — РИА Новости. Летчики авиационного объединения Центрального военного округа провели генеральную репетицию демонстрационного пролета авиации в Екатеринбурге и завершили подготовку к торжественным мероприятиям, приуроченным к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ЦВО.

"В ходе генеральной репетиции над площадью 1905 года на высоте от 200 до 400 метров пролетели 22 самолета и вертолета. Возглавлял строй крупнейший в мире транспортный вертолет Ми-26, кроме него, над Екатеринбургом пролетели военно-транспортные вертолеты Ми-8, ударные Ми-24, транспортные самолеты Л-410, Ан-26, Ан-12, а также самолеты-разведчики Су-24МР, истребители-бомбардировщики Су-34 и высотные истребители-перехватчики МиГ-31", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в парадном строю экипажи пролетели в составе звеньев и пар на интервалах около 50 метров, каждый тип воздушного судна соблюдал установленную скорость от 200 километров в час для вертолетов до 700 километров в час для самолетов С-24МР, Су-34 и МиГ-31.
По данным ЦВО, демонстрационный пролет авиации в Екатеринбурге состоится 9 Мая в 09:00 мск. В девяти городах России в границах ответственности округа пройдут демонстрационные полеты авиации с привлечением более 80 самолетов и вертолетов. Наиболее масштабные полеты пройдут в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.
Ударные вертолеты Ми-24 на репетиции воздушного парада Победы в Москве
6 мая, 13:0575 лет Великой Победы
Шойгу рассказал, как в России отметят День Победы
620004
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыЦентральный военный округМиГ-31Су-34НовосибирскСамараЕкатеринбургОбщество
Рекомендуем
Круизный лайнер Ruby Princess, ставший одной из причин вспышки коронавируса в Австралии, прибыл в Манилу, Филиппины
На Филиппины прибыл лайнер, вызвавший вспышку коронавируса в Австралии
Медики
На Колыме медикам начали доплачивать за работу с больными COVID-19
Карантинный центр в Коммунарке
В Коммунарке около 60% больных находятся в тяжелом состоянии
Сотрудник коммунальной службы в защитном костюме обрабатывает входную дверь подъезда в центре Москвы
В Москве продлили на месяц ежедневную дезинфекцию подъездов
Стенд компании Информационные спутниковые системы имени Решетнева
Предприятие Роскосмоса назвало причину переноса запуска спутников
Анатолий Быков
Источник сообщил о задержании красноярского бизнесмена Анатолия Быкова
Эмблема на форме сотрудника полиции
К основателю паблика "Омбудсмен полиции" вновь пришли с обыском
Фитнес-браслет
Роскачество проверило фитнес-браслеты
Ребенок в наушниках
Российские волонтеры прочтут детям по телефону рассказы и стихи о войне
Сотрудники полиции стоят у двери квартиры в жилом доме
Эксперт рассказал, как действовать, если квартиру пытаются ограбить
Медик у машины скорой помощи
В Удмуртии умер одиннадцатый пациент с коронавирусом
Банк Англии в Лондоне
Банк Англии ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 0,1%
Бронетранспортер
В России создается новый БТР для защиты Крайнего Севера
Спортивный пистолет Аспид
В России завершили первый этап сертификации нового пистолета "Аспид"
Медик у машины скорой помощи
В Воронежской области число случаев коронавируса превысило 730
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
Лента новостейМолния