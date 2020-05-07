В Екатеринбурге прошла генеральная репетиция пролета авиации к Дню Победы

"В ходе генеральной репетиции над площадью 1905 года на высоте от 200 до 400 метров пролетели 22 самолета и вертолета. Возглавлял строй крупнейший в мире транспортный вертолет Ми-26, кроме него, над Екатеринбургом пролетели военно-транспортные вертолеты Ми-8, ударные Ми-24, транспортные самолеты Л-410, Ан-26, Ан-12, а также самолеты-разведчики Су-24МР, истребители-бомбардировщики Су-34 и высотные истребители-перехватчики МиГ-31", — говорится в сообщении.