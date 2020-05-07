В Екатеринбурге прошла генеральная репетиция пролета авиации к Дню Победы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая — РИА Новости. Летчики авиационного объединения Центрального военного округа провели генеральную репетицию демонстрационного пролета авиации в Екатеринбурге и завершили подготовку к торжественным мероприятиям, приуроченным к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ЦВО.
"В ходе генеральной репетиции над площадью 1905 года на высоте от 200 до 400 метров пролетели 22 самолета и вертолета. Возглавлял строй крупнейший в мире транспортный вертолет Ми-26, кроме него, над Екатеринбургом пролетели военно-транспортные вертолеты Ми-8, ударные Ми-24, транспортные самолеты Л-410, Ан-26, Ан-12, а также самолеты-разведчики Су-24МР, истребители-бомбардировщики Су-34 и высотные истребители-перехватчики МиГ-31", — говорится в сообщении.
По данным ЦВО, демонстрационный пролет авиации в Екатеринбурге состоится 9 Мая в 09:00 мск. В девяти городах России в границах ответственности округа пройдут демонстрационные полеты авиации с привлечением более 80 самолетов и вертолетов. Наиболее масштабные полеты пройдут в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.