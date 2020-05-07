В Удмуртии умер одиннадцатый пациент с коронавирусом

"Мужчина 72 лет поступил в больницу с пневмонией, выраженных хронических заболеваний не имел, находился несколько дней в отделении интенсивной терапии, без ИВЛ, был стабилизирован, переведен в отделение, а 6 мая скоропостижно скончался", - говорится в сообщении оперштаба Удмуртии.