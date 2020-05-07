В Удмуртии умер одиннадцатый пациент с коронавирусом

УФА, 7 мая - РИА Новости. Пожилой пациент с коронавирусом, не имевший хронических заболеваний, скончался в Удмуртии, сообщил региональный оперштаб.
По данным штаба, в регионе за сутки выявлен один новый случай коронавирусной инфекции, 22 человека выздоровели.
"Мужчина 72 лет поступил в больницу с пневмонией, выраженных хронических заболеваний не имел, находился несколько дней в отделении интенсивной терапии, без ИВЛ, был стабилизирован, переведен в отделение, а 6 мая скоропостижно скончался", - говорится в сообщении оперштаба Удмуртии.
Всего на 7 мая в Удмуртии зарегистрировано 345 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 91 человек выздоровел, 11 летальных случаев. "Состояние заболевших: 188 в удовлетворительном состоянии, 47 средней степени тяжести, восемь в тяжелом состоянии", - отмечает оперштаб.
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