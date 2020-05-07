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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T09:30
https://ria.ru/20200507/1571068123.html
В Удмуртии умер одиннадцатый пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570820987_0:14:2982:1691_1036x0_80_0_0_85bec2e63b9ccfb0c4c2042dd6e9d8f9.jpg
РИА Новости

В Удмуртии умер одиннадцатый пациент с коронавирусом

09:30 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
УФА, 7 мая - РИА Новости. Пожилой пациент с коронавирусом, не имевший хронических заболеваний, скончался в Удмуртии, сообщил региональный оперштаб.
По данным штаба, в регионе за сутки выявлен один новый случай коронавирусной инфекции, 22 человека выздоровели.
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"Мужчина 72 лет поступил в больницу с пневмонией, выраженных хронических заболеваний не имел, находился несколько дней в отделении интенсивной терапии, без ИВЛ, был стабилизирован, переведен в отделение, а 6 мая скоропостижно скончался", - говорится в сообщении оперштаба Удмуртии.
Всего на 7 мая в Удмуртии зарегистрировано 345 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 91 человек выздоровел, 11 летальных случаев. "Состояние заболевших: 188 в удовлетворительном состоянии, 47 средней степени тяжести, восемь в тяжелом состоянии", - отмечает оперштаб.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Удмуртская Республика (Удмуртия)Общество
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