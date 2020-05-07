В Воронежской области число случаев коронавируса превысило 730

ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 34 пациентов в Воронежской области, общее число заболевших выросло до 731, сообщает правительство региона.
"В четверг, 7 мая, официально подтверждено заражение 34 человек в регионе. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 731 человека. Умерли 12 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 165 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
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