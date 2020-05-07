На Филиппины прибыл лайнер, вызвавший вспышку коронавируса в Австралии

Круизный лайнер Ruby Princess, ставший одной из причин вспышки коронавируса в Австралии, прибыл в Манилу, Филиппины

Круизный лайнер Ruby Princess, ставший одной из причин вспышки коронавируса в Австралии, прибыл в Манилу, Филиппины

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Круизный лайнер Ruby Princess, чьи пассажиры и экипаж стали причиной вспышки коронавируса в Круизный лайнер Ruby Princess, чьи пассажиры и экипаж стали причиной вспышки коронавируса в Австралии , подошел к берегам Филиппин , где с него должны сойти более 200 членов экипажа, сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на представителя филиппинской береговой охраны Арманда Балило.

Лайнер Ruby Princess пришвартовался в Сиднее 19 марта, а его пассажиры сошли на берег, не пройдя процедуры карантина. Почти каждый десятый случай заражения коронавирусом и более 20 смертей в Австралии могут быть связаны с этим судном. Ранее полиция штата Новый Южный Уэльс начала уголовное расследование, чтобы выяснить, знали ли организаторы круиза о случаях заболевания новым типом коронавируса на борту лайнера до его захода в порт Австралии.

После более чем месячной стоянки лайнер покинул Сидней, однако ранее не сообщалось, куда он направляется.

По данным телеканала, в четверг утром судно подошло к острову Миндоро. Как ожидается, лайнер должен войти в залив Манилы и пришвартоваться в порту столицы Филиппин.

По словам Балило, на борту лайнера находится более 200 филиппинцев, являющихся членами экипажа. Перед высадкой на берег они должны будут сдать тесты на коронавирус и дождаться их результатов. Те, у кого будет выявлена инфекция, будут направлены в исследовательских институт тропической медицины. Остальных отпустят по домам, где они должны будут оставаться на карантине в течение 14 дней.

По данным телеканала, ранее еще 360 филиппинцев, работающих на судне, были эвакуированы с него на самолетах.

Ранее сообщалось, что компания Carnival, которой принадлежит лайнер, намерена возобновить круизные плавания в июле в районе Аляски.

Согласно последним данным минздрава Филиппин, в стране зафиксированы более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом, 658 человек скончались.