Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T10:14
https://ria.ru/20200507/1571067430.html
На Филиппины прибыл лайнер, вызвавший вспышку коронавируса в Австралии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571066735_162:0:1545:778_1036x0_80_0_0_7fd330edd028652fb2c1202b5d8b00df.jpg
РИА Новости

На Филиппины прибыл лайнер, вызвавший вспышку коронавируса в Австралии

09:19 07.05.2020 (обновлено: 10:14 07.05.2020)
531
© REUTERS / Philippine Coast GuardКруизный лайнер Ruby Princess, ставший одной из причин вспышки коронавируса в Австралии, прибыл в Манилу, Филиппины
Круизный лайнер Ruby Princess, ставший одной из причин вспышки коронавируса в Австралии, прибыл в Манилу, Филиппины
© REUTERS / Philippine Coast Guard
Круизный лайнер Ruby Princess, ставший одной из причин вспышки коронавируса в Австралии, прибыл в Манилу, Филиппины
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Круизный лайнер Ruby Princess, чьи пассажиры и экипаж стали причиной вспышки коронавируса в Австралии, подошел к берегам Филиппин, где с него должны сойти более 200 членов экипажа, сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на представителя филиппинской береговой охраны Арманда Балило.
Лайнер Ruby Princess пришвартовался в Сиднее 19 марта, а его пассажиры сошли на берег, не пройдя процедуры карантина. Почти каждый десятый случай заражения коронавирусом и более 20 смертей в Австралии могут быть связаны с этим судном. Ранее полиция штата Новый Южный Уэльс начала уголовное расследование, чтобы выяснить, знали ли организаторы круиза о случаях заболевания новым типом коронавируса на борту лайнера до его захода в порт Австралии.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
После более чем месячной стоянки лайнер покинул Сидней, однако ранее не сообщалось, куда он направляется.
По данным телеканала, в четверг утром судно подошло к острову Миндоро. Как ожидается, лайнер должен войти в залив Манилы и пришвартоваться в порту столицы Филиппин.
По словам Балило, на борту лайнера находится более 200 филиппинцев, являющихся членами экипажа. Перед высадкой на берег они должны будут сдать тесты на коронавирус и дождаться их результатов. Те, у кого будет выявлена инфекция, будут направлены в исследовательских институт тропической медицины. Остальных отпустят по домам, где они должны будут оставаться на карантине в течение 14 дней.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
По данным телеканала, ранее еще 360 филиппинцев, работающих на судне, были эвакуированы с него на самолетах.
Ранее сообщалось, что компания Carnival, которой принадлежит лайнер, намерена возобновить круизные плавания в июле в районе Аляски.
Согласно последним данным минздрава Филиппин, в стране зафиксированы более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом, 658 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
020103
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19МанилаАвстралияСиднейФилиппиныВ мире
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Российский предприниматель Дмитрий Босов
СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Врач "красной зоны" назвал самую "страшную" особенность COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Коронавирус
"Мы его не контролируем". Ученый — о странном поведении SARS-CoV-2
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин
Карантинный центр в Коммунарке
В Коммунарке около 60% больных находятся в тяжелом состоянии
Сотрудник коммунальной службы в защитном костюме обрабатывает входную дверь подъезда в центре Москвы
В Москве продлили на месяц ежедневную дезинфекцию подъездов
Анатолий Быков
Источник сообщил о задержании красноярского бизнесмена Анатолия Быкова
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Раздельный сбор мусора в Москве
Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
Президент США Дональд Трамп во время ежедневного брифинга по коронавирусу в Белом доме. 20 апреля 2020
Трамп назвал причину пандемии коронавируса
Здание Тверского суда Москвы
"Ъ": в Москве арестован банкир Олег Власов
Мужчина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
Врач в защитном костюме
Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
Лента новостейМолния