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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T09:46
https://ria.ru/20200507/1571067296.html
Эксперт назвал самые популярные у мошенников в апреле методы кибератак
https://cdn22.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_0:0:2391:1345_1036x0_80_0_0_6128d3d3ca9aeaac85958c6122288331.jpg
РИА Новости

Эксперт назвал самые популярные у мошенников в апреле методы кибератак

09:46 07.05.2020
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CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Злоумышленники в период пандемии коронавируса (COVID-19) стали использовать усовершенствованные виды атак - помимо фишинга, с распространением вредоносных файлов они шантажируют пользователей записями интимных видео с веб-камеры, а также создают фейковые онлайн-магазины с дефицитными товарами, рассказал РИА Новости эксперт по безопасности антивирусной компании ESET Ондрей Кубович.
Фишинг - способ кражи конфиденциальной информации (паролей, данных кредитных карт, информации из соцсетей) через массовую рассылку электронных писем (спам), а также именных сообщений от имени финансовых и госучреждений, соцсетей или через фальшивые сайты. Зачастую злоумышленники имитируют официальный сайт известного бренда с использованием аналогичного домена или URL-адреса.
По словам Кубовича, в апреле сохраняется тенденция к распространению таких киберугроз, как фишинговые атаки и рассылка писем с вредоносными вложениями под видом документов с информацией о COVID-19. "В целом их доля снизилась, однако злоумышленники по-прежнему активны. Пострадали миллионы пользователей", - рассказал эксперт.
"Следует отметить, что угрозы стали более продвинутыми. Злоумышленники совершенствуют существующие методы воздействия на пользователей. К примеру, задетектированы новые атаки типа sextortion ("сексуальное вымогательство"). Это вид шантажа с использованием записи интимных видео с веб-камеры или экрана, которые доказывают увлечение жертвы порноконтентом. Если ранее злоумышленники угрожали разослать запись по всем контактам, то сейчас они также обещают заразить COVID-19 пользователя и всех членов его семьи, если он не заплатит выкуп", - указал он.
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"Остается высоким число атак с созданием фейковых онлайн-магазинов с дефицитными товарами (масками, антисептиками) и даже приборами для тестирования на COVID-19 в домашних условиях. Мошенники создают фальшивые онлайн-магазины медицинских масок, антисептиков и с их помощью похищают персональные данные и впоследствии — деньги со счетов жертв", - сообщил Кубович.
На фоне массового перехода на режим самоизоляции во всем мире значительно возросла популярность развлекательного контента, чем также пользуются злоумышленники. "К примеру, пользователи часто становятся жертвами фишинговых атак, когда им предлагается перейти по ссылке и заполнить анкету для дальнейшего просмотра либо скачать и установить специальный плеер для просмотра сериала в хорошем качестве", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаESET RussiaКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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