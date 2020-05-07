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2020-05-07T09:15
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В Москве продлили на месяц ежедневную дезинфекцию подъездов
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РИА Новости

В Москве продлили на месяц ежедневную дезинфекцию подъездов

09:15 07.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы в защитном костюме обрабатывает входную дверь подъезда в центре Москвы
Сотрудник коммунальной службы в защитном костюме обрабатывает входную дверь подъезда в центре Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Сотрудник коммунальной службы в защитном костюме обрабатывает входную дверь подъезда в центре Москвы
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Проведение ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов в Москве продлили на месяц, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов продлен на месяц. Главная цель масштабной дезинфекции подъездов, которая проводится с конца марта, - предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Для этого ежедневно обрабатываются специальными дезинфицирующими препаратами тамбуры, холлы, коридоры, лифты, лестничные площадки", - отметил Бирюков.
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По его словам, тщательно протираются и обрабатываются дезинфицирующим раствором все дверные ручки, выключатели, поручни и перила, почтовые ящики, подоконники, кнопки вызова лифтов. "Все используемые препараты абсолютно безопасны для людей и животных, они также не повреждают поверхности", - подчеркнул заместитель мэра.
Он добавил, что в городе усилен контроль за качеством и регулярностью проведения дезинфекции. "Нашими специалистами ведется постоянный мониторинг в сети интернет сообщений жителей о недобросовестном исполнении обязанностей сотрудниками коммунальных служб. По каждому случаю проводится тщательная проверка и при подтверждении нарушения к сотруднику применяются строгие меры, вплоть до увольнения", - сказал Бирюков.
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По его словам, горожане могут сообщать о таких нарушениях в Мосжилинспекцию, сотрудники которой ежедневно контролируют выполнение управляющими организациями работ по дезинфекции подъездов. "Каждый день сотрудники Мосжилинспекции проводят проверки более 6 тысяч многоквартирных домов на предмет качества дезинфекции, в том числе по обращениям граждан, поступившим как по официальным каналам, так и через соцсети", - сообщил Бирюков. Он подчеркнул, что информация о нарушениях незамедлительно направляется в управляющие организации для оперативного устранения и в префектуры для контроля.
Заместитель мэра уточнил, что все управляющие организации обеспечены дезинфицирующими препаратами и средствами индивидуальной защиты. Сотрудники, проводящие дезинфекцию, используют одноразовую защитную одежду, резиновые обувь и перчатки, защитные очки, респиратор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - НедвижимостьПетр БирюковЗдоровье - ОбществоМосква
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