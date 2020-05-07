Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-07T12:37
https://ria.ru/20200507/1571067069.html
В Московском зоопарке родился детеныш редкого кошачьего лемура
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571090594_0:0:1000:564_1036x0_80_0_0_bd8c5b1a6afbdd5b4c543677212cd973.jpg
РИА Новости

В Московском зоопарке родился детеныш редкого кошачьего лемура

09:13 07.05.2020 (обновлено: 12:37 07.05.2020)
7889
© Московский зоопаркДетеныш кошачьего лемура в Московском зоопарке
Детеныш кошачьего лемура в Московском зоопарке
© Московский зоопарк
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Детеныш редкого кошачьего лемура родился в Московском зоопарке, понаблюдать за малышом можно в режиме онлайн, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
В природе кошачьих лемуров можно встретить в лесах на юге и юго-западе острова Мадагаскар. На родине их называют "маки". Этот вид приматов занесен в Международную Красную книгу, он находится под угрозой исчезновения. Численность редких животных неуклонно снижается из-за браконьерства и уничтожения естественной среды обитания. По данным зоологов, в дикой природе насчитывается всего около двух тысяч особей.
Сурикаты в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
6 мая, 00:58Туризм
Матриархат и иерархия: в Новосибирском зоосаде появился клан сурикатов

"В Московском зоопарке родился детеныш редкого кошачьего лемура. Потомством обзавелись шестилетняя самка Бэлла и десятилетний самец Фунтик", — говорится в сообщении.

По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, которые приводятся в сообщении, в коллекции зоосада представлена группа из восьми мадагаскарских лемуров, в том числе один новорожденный малыш Бэллы и Фунтика. Он еще слаб, но уже начал изучать окружающий мир самостоятельно, а если устает, то перебирается на спину к сестре или матери. Когда детеныш подрастет, он может отправиться в один из ведущих российских или зарубежных зоопарков.
Тигр Амур в Приморском сафари-парке
3 мая, 08:00Туризм
Хуже всего обезьянам и тиграм. Как живут зоопарки во время пандемии
Отмечается, что до трех месяцев лемур будет питаться материнским молоком, а затем начнет пробовать взрослую пищу. В рацион этих приматов входят всевозможные фрукты и овощи, орехи, яйца и насекомые, в меню также включены витаминные и минеральные добавки.

"Пока территория зоосада закрыта для посетителей, понаблюдать за развитием малыша можно в режиме онлайн. На страницах зоопарка в социальных сетях планируется размещать видеозаписи о жизни представителей этого вида приматов", — отмечается в сообщении.

4571010
Обсудить 0
Светлана АкуловаМосковский зоопаркМоскваМадагаскарОбщество
Рекомендуем
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд предупредил о сильной жаре в российских регионах
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Адвокат рассказал о "конфликте" миллиардера Босова накануне смерти
Россияне регистрируются на вывозной рейс в аэропорту Токио
Из Токио вылетел вывозной рейс с 260 россиянами
Геннадий Онищенко
Онищенко сообщил о "выдыхающемся" коронавирусе
Сибирский шелкопряд
В двух районах Красноярского края ввели режим ЧС из-за шелкопряда
Сотрудник магазина оформляет витрину
Ъ предупредил о возможном закрытии половины магазинов одежды в Москве
Депутат Бундестага ФРГ, сопредседатель группы Робби Шлунд во время пресс-конференции Итоги встречи Германо-российской межпарламентской дружбы в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве.
Робби Шлунд: дела СК России по преступлениям нацизма помогают примирению
Сотрудники полиции стоят у двери квартиры в жилом доме
Эксперт рассказал, как действовать, если квартиру пытаются ограбить
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019
Глава Крыма заявил, что курортный сезон вряд ли состоится из-за COVID-19
Тетерев на току
В Югре жителям района запретили охотиться после пожара в лесу
Вид на пещеру Такаркори
Ученые предсказали наступление катастрофической жары
Спасатели эвакуируют людей после инцидента с утечкой газа на заводе LG Polymers в Вишакхапатнам, Индия
В Индии число погибших при утечке газа с химзавода выросло до восьми
Коалы
В Австралии пострадавшие от пожаров коалы возвращаются в дикую природу
Молодая амурская тигрица
Спасенная в Приморье тигрица повадилась ходить с тигренком в Китай
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
Лента новостейМолния