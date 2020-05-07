В Московском зоопарке родился детеныш редкого кошачьего лемура

Хуже всего обезьянам и тиграм. Как живут зоопарки во время пандемии

Хуже всего обезьянам и тиграм. Как живут зоопарки во время пандемии

Отмечается, что до трех месяцев лемур будет питаться материнским молоком, а затем начнет пробовать взрослую пищу. В рацион этих приматов входят всевозможные фрукты и овощи, орехи, яйца и насекомые, в меню также включены витаминные и минеральные добавки.