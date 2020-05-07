МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Детеныш редкого кошачьего лемура родился в Московском зоопарке, понаблюдать за малышом можно в режиме онлайн, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
В природе кошачьих лемуров можно встретить в лесах на юге и юго-западе острова Мадагаскар. На родине их называют "маки". Этот вид приматов занесен в Международную Красную книгу, он находится под угрозой исчезновения. Численность редких животных неуклонно снижается из-за браконьерства и уничтожения естественной среды обитания. По данным зоологов, в дикой природе насчитывается всего около двух тысяч особей.
"В Московском зоопарке родился детеныш редкого кошачьего лемура. Потомством обзавелись шестилетняя самка Бэлла и десятилетний самец Фунтик", — говорится в сообщении.
По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, которые приводятся в сообщении, в коллекции зоосада представлена группа из восьми мадагаскарских лемуров, в том числе один новорожденный малыш Бэллы и Фунтика. Он еще слаб, но уже начал изучать окружающий мир самостоятельно, а если устает, то перебирается на спину к сестре или матери. Когда детеныш подрастет, он может отправиться в один из ведущих российских или зарубежных зоопарков.
Отмечается, что до трех месяцев лемур будет питаться материнским молоком, а затем начнет пробовать взрослую пищу. В рацион этих приматов входят всевозможные фрукты и овощи, орехи, яйца и насекомые, в меню также включены витаминные и минеральные добавки.
"Пока территория зоосада закрыта для посетителей, понаблюдать за развитием малыша можно в режиме онлайн. На страницах зоопарка в социальных сетях планируется размещать видеозаписи о жизни представителей этого вида приматов", — отмечается в сообщении.