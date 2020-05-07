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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T09:20
https://ria.ru/20200507/1571067046.html
В Северной Осетии умер первый врач, заразившийся коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_0:281:3053:1998_1036x0_80_0_0_f5e214f208b32924a0af3d10941d8af9.jpg
РИА Новости

В Северной Осетии умер первый врач, заразившийся коронавирусом

09:13 07.05.2020 (обновлено: 09:20 07.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 7 мая - РИА Новости. Первый врач с коронавирусом скончался в Северной Осетии, всего заражены более 200 медработников: от докторов до уборщиков служебных помещений, заявил глава минздрава региона Тамерлан Гогичаев.
"Начался процесс заболевания медицинских работников наших учреждений. Не секрет, что на данный момент, общее количество заболевших по республике, это более 200 медицинских работников: врачей, медицинских сестер, водителей скорой помощи, санитаров, уборщиков служебных помещений. В основном болезнь они начинали в апреле", - сказал Гогичаев в эфире национальной телекомпании "Осетия-Ирыстон".
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Он отметил, что один из медиков умер. "Я выражаю глубокие соболезнования семье с такой трагедией, безвременным уходом нашего коллеги, доктора", - заявил Гогичаев.
По его словам, умершая была очень грамотным, честным и добросовестным специалистом. "Никому никогда ни в чем не отказывала, но случилось то, чего мы все боялись, она заболела. К большому сожалению, и наши коллеги в том числе не смогли ей помочь, тяжелая утрата", - отметил министр.
По данным управления Роспотребнадзора по Северной Осетии на 6 мая, в регионе зарегистрировано 1342 случая заражения коронавирусом, рост за сутки составил 89 человек.
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По данным следствия, 20 апреля во Владикавказе перед зданием правительства состоялся несогласованный митинг, в котором приняли участие около 2 тысяч человек. После митинга главврач республиканской больницы заявил, что собравшиеся на митинг во Владикавказе "устроили мощный очаг разноса COVID-19". Спустя неделю заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Северной Осетии Зарема Каболова сообщила, что рост зараженных в регионе может быть связан с прошедшим во Владикавказе несанкционированным митингом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Северная Осетия - АланияЗдоровье - Общество
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