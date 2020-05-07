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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-07T10:11
https://ria.ru/20200507/1571066966.html
Банк Англии ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 0,1%
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РИА Новости

Банк Англии ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 0,1%

09:35 07.05.2020 (обновлено: 10:11 07.05.2020)
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкБанк Англии в Лондоне
Банк Англии в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Банк Англии (британский центробанк) на заседании в четверг решил сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,1%, следует из пресс-релиза регулятора.
Он также подтвердил объем дальнейшего выкупа активов с рынка на сумму в 645 миллиардов фунтов стерлингов.
Эти решения полностью совпали с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.
Ставка находится на уровне 0,1% с 19 марта. В марте регулятор дважды проводил внеочередные заседания и понижал ставку - сначала на 50 базисных пунктов, до 0,25%, а потом на 15 базисных пунктов, до 0,1%.
"Комитет проголосовал большинством голосов (семь к двум) за то, чтобы Банк Англии продолжил программу выкупа гособлигаций Великобритании и корпоративных облигаций инвестиционного класса нефинансового сектора на сумму 200 миллиардов фунтов стерлингов, финансируемую за счет выпуска резервов центробанка, чтобы общий объем этих покупок достигал 645 миллиардов фунтов. Два члена комитета на этой встрече выступили за увеличение целевого объема покупки активов еще на 100 миллиардов фунтов", - говорится в сообщении.
Добавляется, что распространение COVID-19 и меры по его сдерживанию оказывают существенное влияние на Великобританию и многие страны мира. "Активность резко упала с начала года, а безработица заметно выросла", - пишет регулятор.
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