Эксперт рассказал, как действовать, если квартиру пытаются ограбить

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Майские праздники традиционно являются периодом, когда растет количество квартирных грабежей: предотвратить их и выиграть время помогут дополнительные замки и тревожная кнопка, а если в жилье все-таки ворвались грабители, главное — по возможности тянуть время, не сопротивляться, запомнить приметы преступников, рассказал Майские праздники традиционно являются периодом, когда растет количество квартирных грабежей: предотвратить их и выиграть время помогут дополнительные замки и тревожная кнопка, а если в жилье все-таки ворвались грабители, главное — по возможности тянуть время, не сопротивляться, запомнить приметы преступников, рассказал РИА Новости руководитель компании "Delta Системы безопасности" Андрей Цыбаков.

По его словам, в этом году пандемия коронавируса и принятые в связи с ней меры вынуждают многих россиян проводить майские каникулы дома, а значит, они могут стать потенциальной жертвой налетчиков.

"Закройте на дополнительные замки входную дверь. Если возможно, используйте внутреннюю задвижку. Этим вы сможете предотвратить вторжение или как минимум выиграть дополнительное время. Наберите номер "112" и вызовите полицию — в разговоре в первую очередь следует четко объяснить причину вызова, дать адрес места нахождения/жительства и ФИО. Если вы являетесь клиентом частного охранного предприятия — с помощью "тревожной кнопки", постановкой объекта на охрану или иным способом сообщите им о происходящем, чтобы обеспечить выезд группы быстрого реагирования", — советует эксперт.

Живущим на первом этаже надо постараться покинуть квартиру через окно, а жителям частных домов — через второй вход. "Дайте понять злоумышленнику, что в квартире люди — громко говорите. Можно также включить на любом устройстве видеоролик, в котором между собой общаются мужчины — за дверью сложно отличить звук воспроизведения от реального разговора. Если у вас есть ребенок, укройте ребенка (спрячьте) в дальней комнате и укройтесь рядом с ним. Забаррикадируйте дверь в это помещение. Позвоните друзьям, соседям, родственникам и сообщите о происходящем — позовите на помощь", — отметил он.

Если злоумышленник все же проник в квартиру и требует ценности, Цыбаков рекомендует по возможности тянуть время и выполнять все требования неспешно, не сопротивляться и не спорить. Также нужно запомнить, как выглядит грабитель, во что он одет.