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2020-05-07T14:23
https://ria.ru/20200507/1571066759.html
Эксперт рассказал, как действовать, если квартиру пытаются ограбить
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РИА Новости

Эксперт рассказал, как действовать, если квартиру пытаются ограбить

09:07 07.05.2020 (обновлено: 14:23 07.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции стоят у двери квартиры в жилом доме
Сотрудники полиции стоят у двери квартиры в жилом доме
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Майские праздники традиционно являются периодом, когда растет количество квартирных грабежей: предотвратить их и выиграть время помогут дополнительные замки и тревожная кнопка, а если в жилье все-таки ворвались грабители, главное — по возможности тянуть время, не сопротивляться, запомнить приметы преступников, рассказал РИА Новости руководитель компании "Delta Системы безопасности" Андрей Цыбаков.
По его словам, в этом году пандемия коронавируса и принятые в связи с ней меры вынуждают многих россиян проводить майские каникулы дома, а значит, они могут стать потенциальной жертвой налетчиков.
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"Закройте на дополнительные замки входную дверь. Если возможно, используйте внутреннюю задвижку. Этим вы сможете предотвратить вторжение или как минимум выиграть дополнительное время. Наберите номер "112" и вызовите полицию — в разговоре в первую очередь следует четко объяснить причину вызова, дать адрес места нахождения/жительства и ФИО. Если вы являетесь клиентом частного охранного предприятия — с помощью "тревожной кнопки", постановкой объекта на охрану или иным способом сообщите им о происходящем, чтобы обеспечить выезд группы быстрого реагирования", — советует эксперт.

Живущим на первом этаже надо постараться покинуть квартиру через окно, а жителям частных домов — через второй вход. "Дайте понять злоумышленнику, что в квартире люди — громко говорите. Можно также включить на любом устройстве видеоролик, в котором между собой общаются мужчины — за дверью сложно отличить звук воспроизведения от реального разговора. Если у вас есть ребенок, укройте ребенка (спрячьте) в дальней комнате и укройтесь рядом с ним. Забаррикадируйте дверь в это помещение. Позвоните друзьям, соседям, родственникам и сообщите о происходящем — позовите на помощь", — отметил он.
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Если злоумышленник все же проник в квартиру и требует ценности, Цыбаков рекомендует по возможности тянуть время и выполнять все требования неспешно, не сопротивляться и не спорить. Также нужно запомнить, как выглядит грабитель, во что он одет.
С точки зрения психологии человеку при ограблении необходимо ответить на вопрос, "сколько стоит моя жизнь", считает эксперт. "Не рискуйте из-за телевизора или еще какой утвари. Очень часто человек идентифицирует свою личность с какими-то внешними предметами. Также необходимо осознать свои эмоциональные реакции. Зачастую самые страшные сценарии, которые человек рисует в своей голове, к реальности не имеют отношения. Осознание своих адекватных телесных и эмоциональных возможностей поможет действовать более рационально", — добавил он.
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Общество
Популярные комментарии
На сколько я не люблю Штаты,но там если к тебе влезли можешь оборонятся как хочешь!!! вплоть до убийства преступника!!!Почему нам нельзя оборонятся спасая свою жизнь не понимаю!!!
7 мая, 13:36
Игорь Зинченко
6400000
И, наконец, главное: распечатайте эти рекомендации в двух экземплярах, один отдайте грабителю и действуйте строго по пунктам данного договора...
7 мая, 09:15
YSYar S
23320002
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