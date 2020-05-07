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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T09:00
https://ria.ru/20200507/1571066588.html
В России провели более 4,8 миллиона тестов на коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151994_0:182:2996:1867_1036x0_80_0_0_1e4b3da59fa842a7bf96999b741e2d63.jpg
РИА Новости

В России провели более 4,8 миллиона тестов на коронавирус

09:00 07.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более 4,8 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 231 тысяча человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 4,8 миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 231 тысяча человек",- говорится в сообщении.
За последние сутки в России провели 169 тысяч тестов на выявление инфекции, уточнили в пресс-службе.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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