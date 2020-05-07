Вывозной рейс с россиянами прибыл из Токио во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая - РИА Новости. Самолет авиакомпании " Самолет авиакомпании " Аэрофлот " с россиянами на борту прибыл из Токио во Владивосток , далее он полетит по маршруту Санкт-Петербург - Москва.

Согласно онлайн-табло международного аэропорта Владивосток, самолет вылетел позже намеченного - в 12.52 местного времени - и прибыл в 15.45 (08.45 мск).

Ранее сообщалось, что на борту - около 260 российских граждан, которые ранее из-за пандемии коронавируса застряли в Японии.

Это уже пятый вывозной рейс, которые организован для отправки россиян домой из Японии в условиях мер по предотвращению распространения инфекции коронавируса. Ранее на странице посольства РФ в Японии в Facebook сообщалось, что этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской Нижегородской, Саранской, Пензенской областях, Республике Карелия, Приморском и Хабаровском краях.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.