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2020-05-07T09:55
https://ria.ru/20200507/1571066537.html
Вывозной рейс с россиянами прибыл из Токио во Владивосток
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РИА Новости

Вывозной рейс с россиянами прибыл из Токио во Владивосток

08:59 07.05.2020 (обновлено: 09:55 07.05.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 777-3MO
Самолет Boeing 777-3MO
© РИА Новости / Антон Денисов
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Самолет Boeing 777-3MO. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 мая - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" с россиянами на борту прибыл из Токио во Владивосток, далее он полетит по маршруту Санкт-Петербург - Москва.
Согласно онлайн-табло международного аэропорта Владивосток, самолет вылетел позже намеченного - в 12.52 местного времени - и прибыл в 15.45 (08.45 мск).
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
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Ранее сообщалось, что на борту - около 260 российских граждан, которые ранее из-за пандемии коронавируса застряли в Японии.
Это уже пятый вывозной рейс, которые организован для отправки россиян домой из Японии в условиях мер по предотвращению распространения инфекции коронавируса. Ранее на странице посольства РФ в Японии в Facebook сообщалось, что этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской Нижегородской, Саранской, Пензенской областях, Республике Карелия, Приморском и Хабаровском краях.
Самолеты авиакомпания Россия на стоянке в аэропорту Шереметьево
Вчера, 02:56Распространение нового коронавируса
Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов на 10-15 мая
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на число прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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ТуризмНовости - ТуризмАэрофлотМоскваВладивостокШереметьево (аэропорт)ЯпонияТокиоОбщество
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