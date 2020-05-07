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2020-05-07T08:55
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Роскачество проверило фитнес-браслеты
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РИА Новости

Роскачество проверило фитнес-браслеты

08:55 07.05.2020
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© AFP 2020 / Nicholas KammФитнес-браслет
Фитнес-браслет
© AFP 2020 / Nicholas Kamm
Фитнес-браслет . Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Фитнес-браслеты помогут поддерживать себя в форме и сохранять мотивацию к занятиям спортом и просто ходьбе, но наибольшую точность подсчета шагов они дают только при беге или интенсивной тренировке, говорится в сообщении Роскачества.
"Наименьшую погрешность девайсы дают при интенсивной тренировке, тогда как наибольшую – при легкой. Засчитывая колебания запястья за шаги во время уборки или пользования компьютером, фитнес-браслеты не дадут абсолютно точных показателей шагомера. При их использовании нужно понимать, что они засчитали лишние шаги, а значит, вы на самом деле не прошли рекомендованные тысячи шагов в день", - говорится в сообщении.
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Роскачество обращает внимание, что лучше всего фитнес-браслеты справляются с подсчетом шагов при беге, чуть хуже – при обычной ходьбе, а наибольшая погрешность в подсчете возникла при повседневной активности. "Мужчинам в день рекомендуется проходить 6-8 тысяч шагов, женщинам – 5 тысяч. В условии самоизоляции в квартире, конечно, трудно выполнить эти рекомендации. Однако шагомер браслета поможет хотя бы приблизиться к рекомендуемым цифрам", - говорится в сообщении.
Эксперты протестировали 10 моделей шести брендов, оценив 237 показателей по семи категориям. Разброс цен составил от 1,9 до 13 тысяч рублей: самая дорогая модель заняла второе место в рейтинге, самая дешевая – последнее. В списке исследованных функций - контроль физической активности, управление, качество сборки, удобство пользования, приложение смартфона, функциональность и батарея.
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Безопасность хранения данных оценена на "отлично". Лучшие модели заряжались чуть больше часа, худшие – более, чем за три часа. Все проверенные фитнес-браслеты показывают уведомления о встречах, электронных письмах и сообщениях из соцсетей, но далеко не все позволяют написать ответ. Кроме того, по сравнению со смарт-часами они сделаны из менее прочных и качественных материалов.
"Фитнес-браслет никогда не заменит смартфон, однако любая дополнительная функция сделает тренировочный процесс еще более эффективным и поможет вести более активный образ жизни. Тем более в период пандемии, когда многие сидят дома и скучают по привычной физической активности", - отмечают в Роскачестве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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