Ъ предупредил о возможном закрытии половины магазинов одежды в Москве

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. После снятия карантинных мер в Москве может открыться только половина магазинов одежды, обуви и аксессуаров. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на консультантов рынка коммерческой недвижимости.
В H&M газете заявили, что после снятия ограничений откроются все их магазины. Представитель "Твое" пояснил, что плана по закрытию магазинов нет, а решения принимаются на основе анализа финансовых результатов конкретной точки. В Inditex от комментариев отказались. Оперативно получить комментарий в Gap не удалось.
По словам гендиректора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, на фоне нынешнего кризиса сокращение традиционных магазинов в сегменте fashion составит от 35 до 50 процентов, падение продаж к концу года — 35 процентов в деньгах. Однако более чем вдвое могут вырасти объемы продаж через интернет, считает она.
Директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева, наоборот, полагает, что онлайн не станет основным каналом продаж, а восстановление в отрасли при благоприятной обстановке может произойти в 2021 году.