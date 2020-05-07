Ъ предупредил о возможном закрытии половины магазинов одежды в Москве

По словам гендиректора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, на фоне нынешнего кризиса сокращение традиционных магазинов в сегменте fashion составит от 35 до 50 процентов, падение продаж к концу года — 35 процентов в деньгах. Однако более чем вдвое могут вырасти объемы продаж через интернет, считает она.