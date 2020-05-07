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2020-05-07T15:42
https://ria.ru/20200507/1571066428.html
Ъ предупредил о возможном закрытии половины магазинов одежды в Москве
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569066542_0:319:3074:2048_1036x0_80_0_0_76ceeee84ac1c171008006e7549ad347.jpg
РИА Новости

Ъ предупредил о возможном закрытии половины магазинов одежды в Москве

08:56 07.05.2020 (обновлено: 15:42 07.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСотрудник магазина оформляет витрину
Сотрудник магазина оформляет витрину
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. После снятия карантинных мер в Москве может открыться только половина магазинов одежды, обуви и аксессуаров. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на консультантов рынка коммерческой недвижимости.
По словам собеседников издания, сети H&M и Inditex (среди их брендов — Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti), а также "Твое" намерены закрыть нерентабельные магазины в некоторых торговых центрах. Оптимизировать работу торговых точек намерены и в Gap.
Магазин одежды
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В H&M газете заявили, что после снятия ограничений откроются все их магазины. Представитель "Твое" пояснил, что плана по закрытию магазинов нет, а решения принимаются на основе анализа финансовых результатов конкретной точки. В Inditex от комментариев отказались. Оперативно получить комментарий в Gap не удалось.
По словам гендиректора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, на фоне нынешнего кризиса сокращение традиционных магазинов в сегменте fashion составит от 35 до 50 процентов, падение продаж к концу года — 35 процентов в деньгах. Однако более чем вдвое могут вырасти объемы продаж через интернет, считает она.
Директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева, наоборот, полагает, что онлайн не станет основным каналом продаж, а восстановление в отрасли при благоприятной обстановке может произойти в 2021 году.
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H&MBershkaKnight FrankInditexGap, Inc.МоскваZaraЭкономика
Популярные комментарии
Не будет интернет-продажа готовой одежды доминирующей по сравнению с офлайн-продажей, потому что вещь надо померить, понять - подходит или нет. Ткань пощупать, прочувствовать контакт с кожей. Швы опять же... Денег нет и разбрасываться ими на вещь которая может не подойти - странно и глупо.
7 мая, 09:54
Ода Ивановна
99201011
Скоро лето, походят в трусах и масках.
7 мая, 09:17
ЛКЛысый Кучерявый
36310126
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