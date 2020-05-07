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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T10:07
https://ria.ru/20200507/1571066249.html
В Таиланде могут начать второй этап ослабления ограничений из-за COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569558491_0:147:1980:1260_1036x0_80_0_0_cb1e844234302ede59ee81a007543bc0.jpg
РИА Новости

В Таиланде могут начать второй этап ослабления ограничений из-за COVID-19

08:53 07.05.2020 (обновлено: 10:07 07.05.2020)
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© РИА Новости / Валентин Чебунин / Перейти в фотобанкВъезд в курортный район Патонг на Пхукете
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете
© РИА Новости / Валентин Чебунин
Перейти в фотобанк
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете. Архивное фото
БАНГКОК, 7 мая – РИА Новости. Таиланд 17 мая может начать второй этап ослабления ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19, сообщил в четверг на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
Первый этап начался в стране 3 мая в связи с заметным снижением количества новых случаев заражения. В ходе первого этапа возобновили работу небольшие магазины и рестораны, расположенные в отдельно стоящих зданиях, и парикмахерские, были вновь открыты для посещения городские парки.
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"Переход ко второму этапу ослабления ограничительных мер может произойти 17 мая, если у нас не увеличится снова количество новых пациентов за сутки до двухзначных значений и выше", - сказал он.
На втором этапе вновь откроются для посетителей более крупные объекты, включая торговые центры, при условии соблюдения установленных правительством мер безопасности, в том числе ношения масок и социального дистанцирования, пояснил пресс-секретарь.
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"План сейчас такой: 8–12 мая будут собраны отчеты и статистика по COVID-19 за две недели, 13 мая пройдет совещание по этим отчетам, 14 мая выводы будут доложены премьер-министру и кабинету, и 17 мая, если эпидемиологическая ситуация действительно окажется располагающей к этому, мы вступим во второй этап ослабления ограничительных мер", - рассказал Висануйотхин.
Количество новых заболевающих за сутки уменьшилось в Таиланде до 1-3. За все время пандемии в стране заболели коронавирусной инфекцией 2 992 человека, скончались 55, полностью выздоровели 2 772 человека.
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