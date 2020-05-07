В Таиланде могут начать второй этап ослабления ограничений из-за COVID-19

"План сейчас такой: 8–12 мая будут собраны отчеты и статистика по COVID-19 за две недели, 13 мая пройдет совещание по этим отчетам, 14 мая выводы будут доложены премьер-министру и кабинету, и 17 мая, если эпидемиологическая ситуация действительно окажется располагающей к этому, мы вступим во второй этап ослабления ограничительных мер", - рассказал Висануйотхин.