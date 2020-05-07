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2020-05-07T10:42
https://ria.ru/20200507/1571066166.html
Источник сообщил о задержании красноярского бизнесмена Анатолия Быкова
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РИА Новости

Источник сообщил о задержании красноярского бизнесмена Анатолия Быкова

08:49 07.05.2020 (обновлено: 10:42 07.05.2020)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк Анатолий Быков
 Анатолий Быков
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Анатолий Быков. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 7 мая — РИА Новости. Бывшего депутата красноярского краевого парламента, бизнесмена и политика Анатолия Быкова задержали по подозрению в убийстве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Задержан, сегодня утром. По подозрению в убийстве прошлых лет, в 1994 году", — уточнил собеседник агентства. Официально в МВД ситуацию пока не комментируют.
В Сети появилось видео с места задержания бизнесмена Быкова
Вчера, 10:03
В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом краевого Законодательного собрания.
В октябре 2000 года его задержали, тогда он пробыл в заключении до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал бизнесмена виновным в организации покушения на убийство, а также в незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к шести с половиной годам условно.
Азат Зарипов
29 апреля, 12:04
Дело обвиняемого в убийстве супруги уральского депутата направили в суд
В июне 2004-го Верховный суд по просьбе Быкова принял решение о пересмотре дела. Формулировку обвинительного заключения изменили: на этот раз его признали виновным в подстрекательстве к совершению преступления, однако наказание осталось прежним.
В 2005 году суд Октябрьского района Красноярска снял с Быкова условный срок и погасил судимость, поскольку он отбыл половину срока без нарушений, а также вел широкую благотворительную деятельность.
В 2009-м Страсбургский суд удовлетворил иск Быкова, обвинявшего Россию в незаконном использовании в судебном процессе против него данных, полученных в результате спецоперации.
Владимир Корнилов
17 декабря 2019, 12:40
Депутата ЕР в Переславле-Залесском задержали по подозрению в убийстве
В июле 2016 года красноярский крайизбирком отказал Быкову в регистрации его кандидатуры для участия в выборах в региональный парламент из-за судимости. При этом партию "Патриоты России", лидером которой он является, зарегистрировали, а Быкова исключили из списка, пояснив, что он не сможет баллотироваться до 2020-го.
В начале этого года имя Быкова "всплыло" в СМИ в связи со скандалом вокруг его бывшего помощника Алексея Талюка, арестованного по делу о мошенничестве, а также фигуранта уголовного дала с наездом на авто на корреспондента федерального канала Павла Брыкина.
Депутат законодательного собрания Пензенской области Владимир Вдонин
30 ноября 2019, 22:31
Задержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР
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Задержание Анатолия БыковаАнатолий БыковКрасноярский алюминиевый заводКрасноярский краевой судКрасноярский крайПатриоты РоссииКрасноярскПроисшествия
Популярные комментарии
То, что он является (и раньше таким был) руководителем крупнейшей преступной группировки красноярского края, знают все кроме правоохранительных органов. Вы жителей Ачинска и Красноярска спросите - они вам в деталях расскажут про его пируэты.
7 мая, 09:37
Владимир П.
10542003
Неожиданно узнали, что у этого пережитка 90-х "руки по локоть в крови". А когда был во власти, то был невинен, как младенец...
7 мая, 09:32
Юрий Баженов
10024016
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