Источник сообщил о задержании красноярского бизнесмена Анатолия Быкова

КРАСНОЯРСК, 7 мая — РИА Новости. Бывшего депутата красноярского краевого парламента, бизнесмена и политика Бывшего депутата красноярского краевого парламента, бизнесмена и политика Анатолия Быкова задержали по подозрению в убийстве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Задержан, сегодня утром. По подозрению в убийстве прошлых лет, в 1994 году", — уточнил собеседник агентства. Официально в МВД ситуацию пока не комментируют.

Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода , активно занимался политикой, избирался депутатом краевого Законодательного собрания.

В октябре 2000 года его задержали, тогда он пробыл в заключении до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал бизнесмена виновным в организации покушения на убийство, а также в незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к шести с половиной годам условно.

В июне 2004-го Верховный суд по просьбе Быкова принял решение о пересмотре дела. Формулировку обвинительного заключения изменили: на этот раз его признали виновным в подстрекательстве к совершению преступления, однако наказание осталось прежним.

В 2005 году суд Октябрьского района Красноярска снял с Быкова условный срок и погасил судимость, поскольку он отбыл половину срока без нарушений, а также вел широкую благотворительную деятельность.

В 2009-м Страсбургский суд удовлетворил иск Быкова, обвинявшего Россию в незаконном использовании в судебном процессе против него данных, полученных в результате спецоперации.

В июле 2016 года красноярский крайизбирком отказал Быкову в регистрации его кандидатуры для участия в выборах в региональный парламент из-за судимости. При этом партию " Патриоты России ", лидером которой он является, зарегистрировали, а Быкова исключили из списка, пояснив, что он не сможет баллотироваться до 2020-го.