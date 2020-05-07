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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T08:46
https://ria.ru/20200507/1571066005.html
В Приморье за сутки умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570916979_0:132:2936:1784_1036x0_80_0_0_59acaff49d73b0d024cdd564891c3216.jpg
РИА Новости

В Приморье за сутки умерли два пациента с коронавирусом

08:46 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в отделении реанимации для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинский работник в отделении реанимации для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Илья Питалев
Медицинский работник в отделении реанимации для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 мая - РИА Новости. Два пациента с коронавирусом скончались в Приморье за сутки, общее число умерших с этим заболеванием достигло 10, сообщает правительство региона.
В Приморье подтверждено 727 случаев коронавируса, свыше 50 человек в тяжелом состоянии. С начала эпидемии выздоровели 130 человек.
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"Число жертв коронавирусной инфекции в Приморье достигло 10. За минувшие сутки еще два пациента, несмотря на усилия врачей, скончались… Инфекция стала причиной смерти двух возрастных мужчин – 86 и 90 лет", - говорится в сообщении.
Заболевание у них протекало в тяжелой форме и обострило хронические заболевания, уточняют власти.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоПриморский край
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