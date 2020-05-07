В Приморье за сутки умерли два пациента с коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая - РИА Новости. Два пациента с коронавирусом скончались в Приморье за сутки, общее число умерших с этим заболеванием достигло 10, сообщает правительство региона.
В Приморье подтверждено 727 случаев коронавируса, свыше 50 человек в тяжелом состоянии. С начала эпидемии выздоровели 130 человек.
"Число жертв коронавирусной инфекции в Приморье достигло 10. За минувшие сутки еще два пациента, несмотря на усилия врачей, скончались… Инфекция стала причиной смерти двух возрастных мужчин – 86 и 90 лет", - говорится в сообщении.
Заболевание у них протекало в тяжелой форме и обострило хронические заболевания, уточняют власти.
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