Сенат США утвердил кандидатуру на пост директора центра по контрразведке

Иванина был назначен на пост главы центра по национальной контрразведке и безопасности при офисе директора национальной разведки, координирующего более полутора десятков разведывательных ведомств США, еще в 2014 году, а в 2018 он был выдвинут кандидатом на пост директора для подтверждения в сенате. Однако один из сенаторов заблокировал голосование.