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2020-05-07T09:13
https://ria.ru/20200507/1571065858.html
Сенат США утвердил кандидатуру на пост директора центра по контрразведке
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РИА Новости

Сенат США утвердил кандидатуру на пост директора центра по контрразведке

08:38 07.05.2020 (обновлено: 09:13 07.05.2020)
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© AFP 2020 / Getty Images/Win McNameeУильям Иванина
Уильям Иванина
© AFP 2020 / Getty Images/Win McNamee
Уильям Иванина. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Сенат США в среду утвердил кандидатуру Уильяма Иванины на пост директора национального центра по контрразведке и безопасности, сообщается на сайте американского сената.
Иванина был назначен на пост главы центра по национальной контрразведке и безопасности при офисе директора национальной разведки, координирующего более полутора десятков разведывательных ведомств США, еще в 2014 году, а в 2018 он был выдвинут кандидатом на пост директора для подтверждения в сенате. Однако один из сенаторов заблокировал голосование.
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"Уильям Иванина от Пенсильвании на пост директора центра по национальной разведке и безопасности. Подтверждено сенатом при голосовании за или против. 84-7", - говорится в сообщении на сайте.
Как сообщает газета Politico, назначение Иванины было подтверждено после двух лет ожидания, после чего он стал первым директором центра, утвержденным сенатом.
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