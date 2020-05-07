Сенат США утвердил кандидатуру на пост директора центра по контрразведке

Иванина был назначен на пост главы центра по национальной контрразведке и безопасности при офисе директора национальной разведки, координирующего более полутора десятков разведывательных ведомств США, еще в 2014 году, а в 2018 он был выдвинут кандидатом на пост директора для подтверждения в сенате. Однако один из сенаторов заблокировал голосование.
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"Уильям Иванина от Пенсильвании на пост директора центра по национальной разведке и безопасности. Подтверждено сенатом при голосовании за или против. 84-7", - говорится в сообщении на сайте.
Как сообщает газета Politico, назначение Иванины было подтверждено после двух лет ожидания, после чего он стал первым директором центра, утвержденным сенатом.
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