Ъ: перевозчикам планируют разрешить не возвращать деньги за билеты

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененнные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
Кроме того, рассматривается вариант, что эквивалент средств поступит на личный счет пассажира, чтобы он смог потратить деньги на новый билет.
Особый формат может заработать, если власти ведут режим повышенной готовности или ЧС, рассказали источники издания в отрасли.
"Причиной подготовки законопроекта стала критическая ситуация, в которой оказались перевозчики из-за карантинных мер", - поясняет издание.
Собеседники газеты допускают, что Госдума рассмотрит законопроект уже в мае.
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