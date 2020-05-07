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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T10:26
https://ria.ru/20200507/1571065767.html
Ъ: перевозчикам планируют разрешить не возвращать деньги за билеты
https://cdn25.img.ria.ru/images/148211/15/1482111521_0:101:5424:3152_1036x0_80_0_0_bce70df4871bfdceb70b175fdca9aa40.jpg
РИА Новости

Ъ: перевозчикам планируют разрешить не возвращать деньги за билеты

08:35 07.05.2020 (обновлено: 10:26 07.05.2020)
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© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта
© Fotolia / Artur Marciniec
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененнные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
Кроме того, рассматривается вариант, что эквивалент средств поступит на личный счет пассажира, чтобы он смог потратить деньги на новый билет.
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29 апреля, 12:09
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Особый формат может заработать, если власти ведут режим повышенной готовности или ЧС, рассказали источники издания в отрасли.
"Причиной подготовки законопроекта стала критическая ситуация, в которой оказались перевозчики из-за карантинных мер", - поясняет издание.
Собеседники газеты допускают, что Госдума рассмотрит законопроект уже в мае.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияГосдума РФЭкономика
Популярные комментарии
Правильно, зачем людям деньги?! Ваучер - вот это бумажка. И не важно что летать нельзя, что летать уже не на что, что уже и не хочется никуда летят. Зато теперь у человека будет личный счет и ваучер. Браво!
7 мая, 08:52
Дик Котов
4210105
А правительство не хотело бы поддержать людей в этой ситуации?Допустим обязать вернуть деньги за неисполненные условия договора перевозки.Ведь деньги то на счетах авиакомпаний.А потом выделить им помощь,но правительство даёт великий соблазн обанкротиться.В собственности автокомпаний что?Как у Остапа,контора,два стула,чернильный прибор и дыропробиватель.....
7 мая, 09:46
Олег 84
3300004
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