В Тамбовской области более 150 человек выздоровели от COVID-19

ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Врачи в Тамбовской области выписали из больниц и сняли с наблюдения на дому 156 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, сообщает в четверг администрация региона.
В области, по данным на 6 мая, был зарегистрирован 971 случай заболевания, из которых 133 пациента выздоровели, двое умерли.
"На утро 7 мая 156 человек вылечены в Тамбовской области от коронавирусной инфекции, из них 90 выписано из стационара, 66 - снято с амбулаторного наблюдения в связи с выздоровлением", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
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