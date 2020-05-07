В Югре жителям района запретили охотиться после пожара в лесу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 мая - РИА Новости. Запрет на весеннюю охоту на водоплавающую и боровую дичь ввели власти в Запрет на весеннюю охоту на водоплавающую и боровую дичь ввели власти в Кондинском районе ХМАО после того, как на его территории произошел лесной пожар, возникший по вине людей, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

Охотничий сезон в Кондинском районе и еще ряде муниципалитетов региона официально открыли 1 мая, однако в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры отмечали, что в случае возникновения лесных пожаров в местах ее проведения будет введен запрет на охоту. Эта мера не коснется только представителей коренных малочисленных народов Севера и жителей, для которых охота "является основой существования".

"С 7 мая в Кондинском районе официально введен запрет на весеннюю охоту на водоплавающую и боровую дичь. Решение принято в соответствии с постановлением губернатора Югры... Причиной введения запрета на охоту в муниципалитете стал лесной пожар, возникший 6 мая в пойме реки Конды из-за нарушения гражданами правил пожарной безопасности. Природное возгорание потушили минувшим вечером, его площадь составила 7 гектаров", - говорится в сообщении.

Пожароопасный сезон в лесах Югры установлен с 25 апреля. За это время в регионе, по данным окружных властей, уже обнаружили два лесных пожара. Для сравнения, в 2019 году первое возгорание в лесах автономного округа было ликвидировано 9 мая.