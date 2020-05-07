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2020-05-07T08:21
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В Югре жителям района запретили охотиться после пожара в лесу
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РИА Новости

В Югре жителям района запретили охотиться после пожара в лесу

08:21 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкТетерев на току
Тетерев на току
© РИА Новости / Илья Тимин
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Тетерев на току. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 мая - РИА Новости. Запрет на весеннюю охоту на водоплавающую и боровую дичь ввели власти в Кондинском районе ХМАО после того, как на его территории произошел лесной пожар, возникший по вине людей, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.
Охотничий сезон в Кондинском районе и еще ряде муниципалитетов региона официально открыли 1 мая, однако в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры отмечали, что в случае возникновения лесных пожаров в местах ее проведения будет введен запрет на охоту. Эта мера не коснется только представителей коренных малочисленных народов Севера и жителей, для которых охота "является основой существования".
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"С 7 мая в Кондинском районе официально введен запрет на весеннюю охоту на водоплавающую и боровую дичь. Решение принято в соответствии с постановлением губернатора Югры... Причиной введения запрета на охоту в муниципалитете стал лесной пожар, возникший 6 мая в пойме реки Конды из-за нарушения гражданами правил пожарной безопасности. Природное возгорание потушили минувшим вечером, его площадь составила 7 гектаров", - говорится в сообщении.
Пожароопасный сезон в лесах Югры установлен с 25 апреля. За это время в регионе, по данным окружных властей, уже обнаружили два лесных пожара. Для сравнения, в 2019 году первое возгорание в лесах автономного округа было ликвидировано 9 мая.
Режим обязательной самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом в Югре действует до 11 мая включительно. В период его действия жители округа могут покидать места проживания, в частности, для охоты и рыбалке, соблюдая социальную дистанцию. При этом, согласно решению региональных властей, охотиться можно только на территории того муниципалитета, где человек зарегистрирован по месту жительства.
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Природные пожары в РоссииХанты-Мансийский автономный округКондинский районПроисшествия
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