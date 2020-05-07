В Узбекистане число случаев коронавируса выросло до 2266

ТАШКЕНТ, 7 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 33 человека и достигло 2266, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В среду число зарегистрированных случаев коронавируса составляло 2233, десять пациентов скончались, 1556 выздоровели, 644 находились на лечении.
"По состоянию на 7 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2266", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. В среду было зафиксировано 26 новых случаев COVID-19, во вторник - 18, в понедельник - 40.
Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Около 60 тысяч человек находятся на карантине. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. С 8 мая по всей стране начнет действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы будут поделены разделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
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